تعليق صادم من بوتين على العقوبات وانسحاب الشركات الأجنبية من روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية وانسحاب الشركات الأجنبية من السوق الروسية، لم ينهار العالم.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى "أفكار قوية لوقت جديد”: “ كما قلت بالفعل، وقلت أكثر من مرة، بسبب العقوبات، بسبب رحيل الشركات الغربية ، لم ينهار العالم ، بل على العكس".

وأضاف الرئيس الروسي، أن “فرص العمل في روسيا تضاعفت عدة مرات”.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متحدثا عن انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسية، إنه "لن تكون هناك سعادة، لكن سوء الحظ سيساعد”.