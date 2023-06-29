أول تعليق من الكرملين على "زلة لسان" بايدن بشأن هزيمة روسيا بالعراق

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن موسكو لا يمكنها التعليق على صحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد تصريحه عن هزيمة روسيا في العراق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه يأمل أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقصد أن يقول أوكرانيا بدلا من العراق عندما قام بخطأ لفظي، أمس الأربعاء.

ولدى سؤاله عن صحة الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما ، أكد بيسكوف الكرملين أنه لا يمكن التعليق.

وقد ارتكب الرئيس الأمريكي زلة لسان جديدة، قائلا إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يخسر الحرب في العراق.

وقال بايدن في تعليقه لوسائل إعلام أمريكية، علي الأحداث الأخيرة التي عصفت بـ روسيا: "من الصعب قول ذلك، لكن من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في العراق".

