أحمد سليمان: الزمالك لا ينشغل بنتائج الآخرين في الدوري

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بعد الفوز المهم على بيراميدز، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي ومحترم.

وأشار إلى أن الفريق نجح في تجاوز “عنق زجاجة” مهم في مشواره نحو التتويج بالدوري.



أوضح سليمان، أن فرص الزمالك أصبحت كبيرة في حصد لقب الدوري، مشددًا على أن الفريق يحتاج للفوز في المباريات الأربع المتبقية لضمان التتويج.

كما أضاف أن الطموح لا يقتصر على الدوري فقط، بل يمتد للفوز ببطولة الكونفدرالية أيضًا، في إطار سعي النادي لتحقيق موسم استثنائي.



أشاد سليمان بالدور الكبير الذي لعبته جماهير الزمالك خلال المباراة، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسؤولية وقدموا دعمًا هائلًا للفريق، خاصة في ظل غيابه عن حضور اللقاء بسبب تواجده خارج مصر.



تطرق سليمان إلى المنافسة مع الأهلي، مشيرًا إلى أن بعض جماهير الأهلي قد تتمنى تتويج الزمالك بالدوري في حال عدم فوز فريقها، وهو ما يعكس قوة المنافسة مع وجود قدر من الاحترام المتبادل بين الجماهير. كما أوضح أن حسابات مباريات المنافسين أمر طبيعي، لكن تركيز الزمالك منصب فقط على نتائجه.



أكد سليمان أن التعادل بين الأهلي وبيراميدز قد يصب في مصلحة الزمالك، لكنه شدد على أن الفريق لا ينشغل بنتائج الآخرين، بل يركز فقط على تحقيق الفوز في مبارياته المقبلة لضمان اللقب دون الدخول في حسابات معقدة.



تحدث سليمان عن التغيير الذي شهد مشاركة شيكوبانزا، موضحًا أن الهدف منه كان استغلال المساحات في دفاع بيراميدز بفضل سرعته. وأشار إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة رغم وجود بعض العيوب، لكنه أشاد بتحسن سلوكه وعدم إثارة أي مشاكل مؤخرًا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للفريق.