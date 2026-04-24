إيهاب الكومي: الزمالك يعيد فتح مدرسة الفن والهندسة.. وجماهيره من حقها الفرح

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، أن جماهير نادي الزمالك من حقها أن تشعر بالفرحة بعد الفوز الذي حققه على حساب بيراميدز في قمة الدوري.



وأشار الكومي خلال برنامجه «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الزمالك بدأ يستعيد هويته الكروية المعروفة باسم مدرسة الفن والهندسة، مؤكدًا أن الفريق يقدم مستويات مميزة تعكس عودته لطريق البطولات.



وأضاف الكومي أن مثل هذه المباريات تُكسب ولا تُلعب، لافتًا إلى أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز على بيراميدز، وهو ما يعزز من حالة الثقة داخل الفريق ويمنحه دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة.