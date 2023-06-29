لم تصمد.. روسيا توجه ضربة قاضية لـ الجيش الأوكراني

قالت مجلة “ذي وور زون” الأمريكية، إن أنظمة الدفاع الجوي الغربية المنقولة إلى أوكرانيا لا تستطيع تحمل الضربات الثقيلة من المدفعية الروسية.

وأوضحت المجلة: ”بما أن الدفاع الجوي الأوكراني يتعرض لضغوط مستمرة من الهجمات الروسية بجميع أنواعها، فلا يزال هناك طلب كبير على أنظمة أرضية إضافية، وخاصة النماذج الغربية الحديثة".

وأكدت المجلة أن “أنظمة الدفاع الجوي الغربية المنقولة إلى أوكرانيا لا تستطيع تحمل الضربات الثقيلة من المدفعية الروسية”.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة “فوربس” الأمريكية، بأن الهجوم المضاد الأوكراني أدى إلى خسارة قوات كييف كمية كبيرة من المعدات، بما في ذلك عشرات الدبابات وعربات المشاة القتالية التي زودتها الغرب.

وحسب “فوربس”، يعتقد المحللون أن محاولة اللواء 47 التابع للجيش الأوكراني واللواء الميكانيكي 33 لعبور حقل ألغام بالقرب من بلدة مالايا توكماشكا في منطقة زابوريجيا في 8 يونيو أثبتت أنها "أكثر كارثية" مما كان يعتقد سابقا.

وعلى الرغم من نشر مركبات إزالة الألغام، بما في ذلك العديد من ليوبارد 2 التي تبرعت بها فنلندا وواحدة ألمانية الصنع، يبدو أن مجموعة القتال الأوكرانية فشلت في تمهيد الطريق عبر حقل الألغام.

وقدر الخبراء أنه نتيجة للمحاولة الفاشلة التي استمرت عدة ساعات، تم تدمير ما لا يقل عن 25 مركبة أوكرانية، بما في ذلك 17 “إم -2”، وأربع دبابات “ليوبارد 2 إيه 6”، وثلاث “ليوبارد 2”.