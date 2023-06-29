الاتحاد الأوروبي يضغط لاستخدام الأصول الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

سيواصل زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل اليوم، الخميس، مناقشة خطط لإيجاد طريقة قانونية لاستخدام عائدات بمليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشاريع للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

قام المجلس الأوروبي بتقييم اقتراح بشأن الأصول الروسية المعطلة، حيث دعا المجلس والممثل السامي والمفوضية إلى المضي قدمًا في العمل، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي ، وبالتنسيق مع الشركاء.

وتقول أوروبا، إنها جمدت أكثر من 200 مليار يورو (218.2 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي ردا على تدخل موسكو في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

كما تم تجميد 30 مليار يورو أخرى من الأصول الخاصة من أموال المتنفذين في روسيا.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان لبناء إجماع دولي حول الخطط.