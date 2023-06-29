عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يضغط لاستخدام الأصول الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

سيواصل زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل اليوم، الخميس، مناقشة خطط لإيجاد طريقة قانونية لاستخدام عائدات بمليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشاريع للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

قام المجلس الأوروبي بتقييم اقتراح  بشأن الأصول الروسية المعطلة، حيث دعا المجلس والممثل السامي والمفوضية إلى المضي قدمًا في العمل، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي ، وبالتنسيق مع الشركاء.
وتقول أوروبا، إنها جمدت أكثر من 200 مليار يورو (218.2 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي ردا على تدخل موسكو في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي. 
كما تم تجميد 30 مليار يورو أخرى من الأصول الخاصة من أموال المتنفذين في روسيا.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان لبناء إجماع دولي حول الخطط.

اتحاد الأوروبى أصول البنك المركزي الروسي استخدام الأصول الروسية إعادة إعمار أوكرانيا إعادة إعمار إعادة بناء أوكرانيا إعمار أوكرانيا الأصول الروسية المجمدة الاصول الروسية الولايات المتحدة المركزي الروسي زعماء الاتحاد الأوروبي مليار يورو مليارات الدولارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

الكرملين يرفض الإجابة عن مصير الجنرال الروسي سيرجي سوروفكين

الدوما.. فاجنر لن يشارك في عمليات أوكرانيا بعد الآن

صحف السعودية: حركة انسيابية للحجاج في رمي الجمرات.. و"التعاون الإسلامي" تُدين حرق نسخة من المصحف بالسويد

ملياردير أمريكي يشتري أسهما بملايين الدولارات في شركات نفط

ترامب يوجه صفعة لـ كارول بعد حكم التشهير بها والـ5 ملايين دولار

اعتقال جنرال كبير أيد فاجنر في تمردها.. تفاصيل

أصعب الأسئلة بعد تمرد فاجنر.. تغييرات شديدة قادمة

أكبر كارثة في أوروبا منذ عقود.. 100قتيل في انهيار سد نوفا كاخوفكا

ترشيحاتنا

الأيام المعدودات .. علي جمعة يكشف أسرارها وأعظم العبادات فيها

أخبار التعليم| الدرجات حلوة.. بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة.. جامعة القاهرة تقفز خلال عام 184 مركزًا بالتصنيف الإنجليزي كيو إس

تطبيق خطير احذر من تثبيته.. ما هو واتساب الوردي WhatsApp Pink؟

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

فيسبا ميكي ماوس 2023 بسعر 145 ألف جنيه| صور

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ