أفادت مجلة “فوربس” الأمريكية، بأن الهجوم المضاد الأوكراني أدى إلى خسارة قوات كييف كمية كبيرة من المعدات، بما في ذلك عشرات الدبابات وعربات المشاة القتالية التي زودتها الغرب.

وحسب “فوربس”، يعتقد المحللون أن محاولة اللواء 47 التابع للجيش الأوكراني واللواء الميكانيكي 33 لعبور حقل ألغام بالقرب من بلدة مالايا توكماشكا في منطقة زابوريجيا في 8 يونيو أثبتت أنها "أكثر كارثية" مما كان يعتقد سابقا.

وعلى الرغم من نشر مركبات إزالة الألغام، بما في ذلك العديد من ليوبارد 2 التي تبرعت بها فنلندا وواحدة ألمانية الصنع، يبدو أن مجموعة القتال الأوكرانية فشلت في تمهيد الطريق عبر حقل الألغام.

وقدر الخبراء أنه نتيجة للمحاولة الفاشلة التي استمرت عدة ساعات، تم تدمير ما لا يقل عن 25 مركبة أوكرانية، بما في ذلك 17 “إم -2”، وأربع دبابات “ليوبارد 2 إيه 6”، وثلاث “ليوبارد 2”.

وعلى الرغم من أن واشنطن تعهدت بالفعل بتوفير المزيد من مركبات إم-2 لتعويض خسائر كييف في 8 يونيو، إلا أن حلفاء أوكرانيا الأوروبيين لم يوافقوا بعد على توفير المزيد من طائرات ليوبارد 2 إيه 6، ولم يعد هناك حرفيا المزيد من دبابات ليوبارد 2 لإرسالها.