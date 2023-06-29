طلب عاجل من أوكرانيا إلى الناتو بشأن العضوية.. وأمين عام الحلف يرد

وجهت أوكرانيا، اليوم الخميس، طلبا إلى الناتو قالت فيه إن "الوقت قد حان" لتوضيح الحلف موقفه من عضوية أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وذلك قبل قمة رئيسية للحلف الشهر المقبل.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، في تغريدة له عبر تويتر، إنه: "تواصل أوكرانيا العمل بنشاط مع جميع حلفاء الناتو لإقناعهم بأن وقت الوضوح بشأن عضوية أوكرانيا في التحالف قد حان"

وجاءت تغريدة كوليبا عقب اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج. ومن المتوقع أن تكون العلاقة المستقبلية بين أوكرانيا والناتو سؤالا رئيسيا على جدول أعمال قمة الناتو في فيلنيوس في 11-12 يوليو.

ومن جانبه، أكد أمين عام حلف الناتو أن الجميع متفق على أن أوكرانيا ستحصل على عضوية الحلف.

وأضاف ستولتنبرج أن الدول الأعضاء ستقرر الوقت المناسب لانضمام أوكرانيا للحلف.

أمين عام الناتو: تمرد فاغنر كشف التصدعات في النظام الروسي لكنه يبقى شأنا داخليا.

ولقد حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا من توسع الناتو شرقا، واتهم أعضاء الناتو بالمشاركة في الصراع الأوكراني من خلال التبرع بأسلحة إلى كييف وقال إن الغرب يخطط لتفكيك روسيا.