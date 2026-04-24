مواعيد الأتوبيس الترددي بعد تطبيق التوقيت الصيفي
تصعيد إقليمي محتمل.. إسرائيل تترقب الضوء الأخضر من أمريكا للتحرك ضد إيران
يبدأ من 190 ألف جنيه.. السياحة تكشف تفاصيل هامة عن موسم الحج هذا العام
إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم
لماذا تختلف صفة صلاة الجنازة عن الفرائض؟ دار الإفتاء تجيب
دعاء آخر جمعة في أبريل .. مجرب ومستجاب
داعية: سيدنا محمد أكل الدجاج والبطيخ.. ونظام الطيبات خالف الإجماع
غسلا 400 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان هذه العقوبة طبقا للقانون
فضـ.يحة تجسس داخل الجيش الإسرائيلي.. جنود عملوا لصالح إيران مقابل أموال
البترول: سداد 6 مليارات دولار يعيد الثقة العالمية ويمهد لاكتشافات جديدة في المتوسط
تشييع جثمان ضياء العوضي اليوم.. مكان الجنازة والدفن
انهيار عقار في العطارين بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الشيوخ يناقش نتائج الأولمبياد واستعدادات الرياضة لـ 2028 الأحد المقبل

النائب الحسيني الليثي
النائب الحسيني الليثي
حسن رضوان

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على إدراج مناقشة عامة مقدمة من النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد المقبل، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة.

وتستهدف المناقشة الوقوف على سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، إلى جانب تقييم مدى جاهزية وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة بقوة في دورة الألعاب الأوليمبية 2028، في ظل تطلعات وطنية نحو تحقيق إنجازات رياضية تليق باسم ومكانة الدولة المصرية.

وأكد النائب الحسيني الليثي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه المناقشة تمثل خطوة جادة نحو تعزيز كفاءة المنظومة الرياضية، وتعكس إيمانًا حقيقيًا بقدرات الشباب المصري، الذي يمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهله للمنافسة على أعلى المستويات الدولية، إذا ما توافرت له بيئة داعمة قائمة على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة.

وأضاف النائب، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا ببناء الإنسان، ويأتي تمكين الشباب في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أن الاستثمار في الرياضة لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية تعزز من أدوات القوة الناعمة وترسّخ الحضور المصري على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن نتائج الدورة الأوليمبية الماضية، رغم ما تحقق فيها من إنجازات، إلا أنها لا تزال دون الطموحات المرجوة، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لكافة عناصر المنظومة الرياضية، بدءًا من اكتشاف المواهب، مرورًا ببرامج الإعداد والتأهيل، وصولًا إلى تطوير منظومة الإدارة والدعم المؤسسي.

وشدد النائب الحسيني الليثي على أهمية الاستعداد المبكر لأولمبياد 2028، من خلال تبني رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على أسس علمية حديثة، وتستهدف صناعة جيل من الأبطال القادرين على المنافسة الحقيقية على منصات التتويج، وليس مجرد المشاركة.

ومن المقرر أن تتناول المناقشة عددًا من المحاور الحيوية، من أبرزها:
    •    تقييم نتائج بعثة مصر في الدورة الأوليمبية السابقة
    •    جاهزية وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد 2028
    •    خطط إعداد وتأهيل اللاعبين وفق معايير دولية
    •    تطوير مؤشرات قياس الأداء الرياضي
    •    سياسات اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المراحل العمرية
    •    تعزيز كفاءة المنظومة الرياضية بما يحقق تطلعات الشعب المصري

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن طموحات الشباب المصري كبيرة ومشروعة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين كافة مؤسسات الدولة، من أجل بناء منظومة رياضية حديثة قادرة على صناعة الأبطال ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

المستشار عصام فريد مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

ترشيحاتنا

مربي الخوخ

مربى الخوخ في المنزل.. طريقة سهلة وطعم ينافس الجاهز

طاجن سي فود

طريقة عمل طاجن سي فوود بالجبنة

اليانسون

غير البرد والهضم .. فوائد ماتعرفهاش عن اليانسون

بالصور

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد