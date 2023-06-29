"حان وقت العقاب".. تحذير عاجل من روسيا بعد حرق القرآن في السويد

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن إفلات المشاركين في حرق القرآن في السويد من العقاب يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية لا يمكن التنبؤ بها، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي مقاومة مثل هذه الأعمال غير القانونية.

وحسب بيان نشر علي موقع وزارة الخارجية الروسية، قال وقال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في احترام الحق في حرية الدين، جينادي أسكالدوفيتش:" الإفلات من العقاب في مثل هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية لا يمكن التنبؤ بها".

وبالأمس، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف هجلمار كريستنسون، إن قرار الشرطة بالسماح بحرق القرآن الكريم، “غير مناسب”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال كريستينسون، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: ”هذا قانوني ولكنه غير مناسب.. لن أتحدث عن تأثير الإجراء على عملية انضمام السويد إلى الناتو”، مضيفا أن “الإذن بحرق القرآن هو من اختصاص الشرطة”.

وأوضح رئيس الوزراء السويدي: “أعتقد أننا نعيش في وقت نحتاج فيه إلى التزام الهدوء والتفكير فيما هو الأفضل لمصالح السويد على المدى الطويل".

وكانت وكالة “فرانس برس”، ذكرت نقلا عن وكالات إنفاذ القانون المحلية، أن الشرطة السويدية سمحت بعمل احتجاج وحرق القرآن أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى.