عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من أمريكا بشأن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

قوات الناتو
قوات الناتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قواتها إلى أوكرانيا، مشيرا إلي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوضح هذا الأمر.

جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية، تعليقا على تصريحات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أندرس راسموسن، الذي طرح الفكرة.

وقال ميللر، في إفادة صحفية: "لقد أوضح الرئيس بايدن أن القوات الأمريكية لن ترسل إلى أوكرانيا”.

بيان عاجل من روسيا بشأن تناقض الغرب بين المساعدات الإنسانية وتسليح أوكرانيا

"حان وقت العقاب".. تحذير عاجل من روسيا بعد حرق القرآن في السويد

وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أندرس فوج راسموسن، إن بعض دول الحلف قد ترغب بشكل فردي في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في قمة فيلنيوس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن بولندا وليتوانيا يخططان لإرسال قوات إلى أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

وقال ماكجريجور: "بدأت المناقشات في الغرب حول التدخل البولندي الليتواني المشترك على أراضي غرب أوكرانيا... وهذا لن يحدث أبدا بدون عقوبتنا ومساعدتنا. وهكذا، نحن الآن في مفترق طرق”.

وحذرت المخابرات الخارجية الروسية مرارا وتكرارا من نوايا وارسو العدوانية تجاه أوكرانيا.

الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة بايدن جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

بـ تعليق مؤثر .. فيديو غير متوقع من خالد الغندور

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

موضوعات متعلقة

الجيش الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن المعارك العنيفة حول باخموت

إعلان مقلق من المستشار الألماني بشأن نهاية حرب أوكرانيا

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

وزير الصحة الأوكراني: سكان كييف لن يتأثروا حال وقوع حادث بمحطة زابوريجيا

تطور خطير .. بولندا وليتوانيا تستعدان للتدخل العسكري في أوكرانيا بدعم أمريكي

العثور على بعوض يحمل فيروس حمى غرب النيل في فنلندا

القوات الخاصة .. قرار عاجل من فرنسا لمواجهة الاحتجاجات العنيفة

الخارجية الروسية : سك عملة موحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير واقعي الآن

ترشيحاتنا

بنصف راتبه اليومي سعر سيارة كريم بنزيما الجديدة .. الأغلى من BMW

الشهابي: تفكك تحالف ثورة 30 يونيو لخلافه على الأولويات.. والحوار الوطني أعاد توحيده

تصرّف غير متوقع من ابنة جوارديولا في مصر | شاهد

لحظة اقتحام سفارة السويد في العراق احتجاجا على حرق القرآن.. فيديو وصور

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

خارج المسار| أكبر منجم ذهب أمريكي يعلن خبرًا صادمًا عن المعدن الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاهزة لرحلتها الأولى .. اكتمال أكبر سفينة في العالم

فوائد لن تتخيلها لشوربة الكوارع.. تجدد خلايا البشرة وتعالج خشونة المفاصل

وصفات طبيعية لعلاج عسر الهضم بعد الإفراط في تناول اللحوم

فتاة تتسبب في بكاء جمال شعبان | اعرف التفاصيل

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ