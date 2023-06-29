إعلان عاجل من أمريكا بشأن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قواتها إلى أوكرانيا، مشيرا إلي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوضح هذا الأمر.

جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية، تعليقا على تصريحات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أندرس راسموسن، الذي طرح الفكرة.

وقال ميللر، في إفادة صحفية: "لقد أوضح الرئيس بايدن أن القوات الأمريكية لن ترسل إلى أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أندرس فوج راسموسن، إن بعض دول الحلف قد ترغب بشكل فردي في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في قمة فيلنيوس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن بولندا وليتوانيا يخططان لإرسال قوات إلى أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

وقال ماكجريجور: "بدأت المناقشات في الغرب حول التدخل البولندي الليتواني المشترك على أراضي غرب أوكرانيا... وهذا لن يحدث أبدا بدون عقوبتنا ومساعدتنا. وهكذا، نحن الآن في مفترق طرق”.

وحذرت المخابرات الخارجية الروسية مرارا وتكرارا من نوايا وارسو العدوانية تجاه أوكرانيا.