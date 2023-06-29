عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقنين القمار والمخدرات.. ذعر في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي الجديد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، اليوم الخميس، إن تقنين المخدرات، الذي اقترحه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيدمر سكان أوكرانيا.

وقال سوسكين: "القنب يدمر دولا بأكملها. الآن سوف يدمن الأوكرانيين عليه”، مشيرا إلي أن “قرار زيلينسكي الجديد، إلى جانب المقامرة والكازينوهات، سيقضي على الناس”.

وأضاف:” مخطط رائع، أحسنت، زيلينسكي، أنت تعمل بشكل جيد مع أسيادك".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقنين العقاقير القائمة على الماريجوانا، قائلًا إنه يتعين إنتاج هذه الأدوية في البلاد.

وحسب شبكة “كييف بوست”، قال زيلينسكي في البرلمان: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا تقنين الأدوية القائمة على الماريجوانا بكل صدق لكل من يحتاجها، من خلال البحث العلمي ذي الصلة والتصنيع الأوكراني الخاضع للرقابة".

txt

مرشح رئاسي أمريكي يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي في اجتماع مغلق

txt

دمر كل شيء .. الكشف عن قرارات كارثية لـ زيلينسكي أثارت جدلا واسعا

وأوضح زيلينسكي لقناة "رادا" التلفزيونية: “يجب تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وكافة الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غرابة ذلك بالنسبة لنا في أوكرانيا، حتى لا يضطر مواطنونا إلى تحمل الألم”.

وأشار “يتعين علينا أخيرا تقنين الأدوية التي تحتوي على الماريجوانا”، مؤكدًا أنه من الضروري إجراء بحث علمي مناسب، وأن يكون الإنتاج نفسه موجودا في أوكرانيا.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

بـ تعليق مؤثر .. فيديو غير متوقع من خالد الغندور

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

موضوعات متعلقة

الجيش الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن المعارك العنيفة حول باخموت

إعلان مقلق من المستشار الألماني بشأن نهاية حرب أوكرانيا

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

وزير الصحة الأوكراني: سكان كييف لن يتأثروا حال وقوع حادث بمحطة زابوريجيا

تطور خطير .. بولندا وليتوانيا تستعدان للتدخل العسكري في أوكرانيا بدعم أمريكي

العثور على بعوض يحمل فيروس حمى غرب النيل في فنلندا

القوات الخاصة .. قرار عاجل من فرنسا لمواجهة الاحتجاجات العنيفة

الخارجية الروسية : سك عملة موحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير واقعي الآن

ترشيحاتنا

بنصف راتبه اليومي سعر سيارة كريم بنزيما الجديدة .. الأغلى من BMW

الشهابي: تفكك تحالف ثورة 30 يونيو لخلافه على الأولويات.. والحوار الوطني أعاد توحيده

تصرّف غير متوقع من ابنة جوارديولا في مصر | شاهد

لحظة اقتحام سفارة السويد في العراق احتجاجا على حرق القرآن.. فيديو وصور

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

خارج المسار| أكبر منجم ذهب أمريكي يعلن خبرًا صادمًا عن المعدن الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاهزة لرحلتها الأولى .. اكتمال أكبر سفينة في العالم

فوائد لن تتخيلها لشوربة الكوارع.. تجدد خلايا البشرة وتعالج خشونة المفاصل

وصفات طبيعية لعلاج عسر الهضم بعد الإفراط في تناول اللحوم

فتاة تتسبب في بكاء جمال شعبان | اعرف التفاصيل

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ