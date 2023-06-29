تقنين القمار والمخدرات.. ذعر في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي الجديد

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، اليوم الخميس، إن تقنين المخدرات، الذي اقترحه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيدمر سكان أوكرانيا.

وقال سوسكين: "القنب يدمر دولا بأكملها. الآن سوف يدمن الأوكرانيين عليه”، مشيرا إلي أن “قرار زيلينسكي الجديد، إلى جانب المقامرة والكازينوهات، سيقضي على الناس”.

وأضاف:” مخطط رائع، أحسنت، زيلينسكي، أنت تعمل بشكل جيد مع أسيادك".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقنين العقاقير القائمة على الماريجوانا، قائلًا إنه يتعين إنتاج هذه الأدوية في البلاد.

وحسب شبكة “كييف بوست”، قال زيلينسكي في البرلمان: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا تقنين الأدوية القائمة على الماريجوانا بكل صدق لكل من يحتاجها، من خلال البحث العلمي ذي الصلة والتصنيع الأوكراني الخاضع للرقابة".

وأوضح زيلينسكي لقناة "رادا" التلفزيونية: “يجب تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وكافة الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غرابة ذلك بالنسبة لنا في أوكرانيا، حتى لا يضطر مواطنونا إلى تحمل الألم”.

وأشار “يتعين علينا أخيرا تقنين الأدوية التي تحتوي على الماريجوانا”، مؤكدًا أنه من الضروري إجراء بحث علمي مناسب، وأن يكون الإنتاج نفسه موجودا في أوكرانيا.