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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشح رئاسي أمريكي يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي في اجتماع مغلق

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

زار المرشح الرئاسي الأمريكي، مايك بنس، أوكرانيا اليوم الخميس، لدعم الدولة التي تتعرض للهجوم من روسيا حيث انقسم الجمهوريون الذين يتنافسون على ترشيح حزبهم للرئاسة حول دور أمريكا في الصراع المستمر.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، التقى بنس على انفراد بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلف الأبواب المغلقة في القصر الرئاسي في كييف، وأخبر الزعيم الأوكراني أن تصميمه أقوى من أي وقت مضى على دعم البلاد.

وأثناء وجوده في العاصمة، زار بنس مركزًا للأطفال يعتني بالشباب الأوكراني الذين كانوا من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو تم نقلهم بالقوة إلى روسيا، وقدم احترامه لجدار الذاكرة الخاص بالمدافعين الذين سقطوا في أوكرانيا، وقام بجولة في كنيسة الملاك ميخائيل الأرثوذكسية.

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كما توقف بنس في ثلاث مدن وقرى مختلفة، بوتشا وإيربين وموشون، خارج كييف التي شهدت دمارًا شديدًا من القصف والعنف المروع ضد المدنيين العام الماضي.

وقام بجولة في الحطام والتقى بالسكان المحليين ووضع الزهور في النصب التذكارية للقتلى في الحرب.

أوكرانيا روسيا المرشح الرئاسي الأمريكي زيلينسكي كييف

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