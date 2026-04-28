لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري، بإطلالة متميزة.

وجهت الفنانة لقاء سويدان رسالة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره تعديل قانون الأحوال الشخصية .

وكتبت سويدان عبر حسابها الشخصي على فيس بوك قائلة: “بشكر حضرتك وبحترم تفكيرك واهتمامك وسرعة استجابتك وتواصلك الدائم مع الناس ومتابعتك لكل مايحدث فأنت لا تنفصل عن متابعة الشعب ومشاكله بشكل يومي، سيادة الرئيس القائد جابر الخواطر عبد الفتاح السيسي، تعديل قانون الاسرة هام جداً لحماية الأطفال وبناء شخصية سوية نفسيا ومجتمع سليم يبني الوطن ويحافظ عليه.

ووجه الإعلامي عمرو أديب التحية للأم المصرية اللي عايشة علشان عيالها، بتصبر وتستحمل وبتدي من غير حساب، في أمهات بتعض في البلاط علشان ولادها، وفيه اللي بتكافح ليل ونهار علشان تشوفهم أحسن منها".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه معنديش شك أنه سيتم مناقشة مواد قانون الأحوال الشخصية بما فيه مصلحة الأب والأم والطفل خاصة أن القانون يتعامل مع الأسرة بشكل كامل ولا بد أن يكون هناك عزيمة قوية لإصدار القانون.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هناك العديد من المجالس القومية لحماية الطفل والمرأة، ولكن دون جدوى، وتغيير القانون هو الضامن للأسرة المصرية.