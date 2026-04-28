هيثم دبور: مشاكل داخلية استغرق عامين.. وسعيد بعرضه الأول في مصر

أكد هيثم دبور مؤلف ومنتج فيلم مشاكل داخلية سعادته بعرض الفيلم لأول مرة في مصر في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وتابع هيثم دبور في تصريحات خاصة: سعيد بأن يعرض لأول مرة في مصر بعد رحلة يخوضها في مختلف المهرجانات حول العالم تكون من خلال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

واستكمل هيثم دبور حديثه قائلا : فيلم مشاكل داخلية استغرق عامين ما بين التحضير والتصوير.

فيلم مشاكل داخلية 32B من إخراج محمد طاهر وتأليف هيثم دبور، وبطولة الفنان محمد ممدوح، وهنا شيحة وأحمد داش، إلى جانب جيسيكا حسام الدين وجهاد حسام الدين.

وتدور أحداث الفيلم حول لحظة فاصلة فى العلاقة بين أب وابنته المراهقة، فى معالجة إنسانية تمزج بين مشاعر الفقد والاحتواء، وتوازن بين الطابع الدرامى واللمسات الكوميدية.

وهو أول فيلم قصير مصري يتم اختياره للمشاركة في مهرجان تريبيكا السينمائي، والمقرر إقامته في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل.