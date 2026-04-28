فن وثقافة

محمد ممدوح: "مشاكل داخلية 32B” يناقش حرج البلوغ وصعوبة التواصل بين الأب وابنته

جانب من الندوة
جانب من الندوة
أحمد البهى

أعرب الفنان محمد ممدوح، عن سعادته بالتواجد ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ، وعرض فيلمه مشاكل داخلية 32B، بالافتتاح، موجهًا تحية خاصة لفلسطين وغزة، مؤكدًا أن اختيار زمن مختلف لأحداث الفيلم كان مقصودًا، حتى لا يعتمد البطل على التكنولوجيا في البحث والوصول إلى إجابات سهلة.

وأوضح ممدوح، خلال الجلسة النقاشية المقامة حاليا بالمتحف اليوناني الروماني أن العمل يتناول موضوعًا شائكًا، حيث يجد الأب نفسه في موقف لا يُحسد عليه، خاصة في كيفية التعامل مع مرحلة البلوغ لدى ابنته، إلى جانب أزمة التواصل بينهما، وهي قضية تمس كثيرًا من الأسر.

وأضاف أنه حاول خلال التحضير للدور أن يضع نفسه مكان الشخصية، وهو ما جعله يشعر بقدر كبير من التوتر، مشيرًا إلى أن الإحساس بالحياء بين الأب وابنته كان حاضرًا بقوة، حتى بدا وكأنه حاجز نفسي يفصل بينهما ويزيد من تعقيد العلاقة.

ويشارك في الحلقة النقاشية كل من الممثل محمد ممدوح، والكاتب هيثم دبور، والمخرج محمد طاهر، إلى جانب الممثلة جيسكا حسام الدين، كما يشارك في النقاش ممثلون عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، من بينهم جيرمان حداد، وأروى البغدادي، وتدير الجلسة الممثلة هنا شيحة.

وتقام فعاليات الدورة الثانية عشرة في الفترة من 27 إبريل لـ 2 مايو، المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية. 

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

الفنان محمد ممدوح محمد ممدوح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

