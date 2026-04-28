حمزة العيلي يكشف أسرار مسلسل حكاية نرجس

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس على قناة dmc، في حلقة يوم الأحد المقبل، الفنان حمزة العيلي.

يتحدث حمزة العيلي خلال اللقاء عن أبرز محطاته الفنية، وكواليس أهم أعماله، بالإضافة إلى رحلته في عالم التمثيل والتحديات التي واجهها.

كما تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت، ومواقف إنسانية وفنية تكشف جانبًا جديدًا من شخصية حمزة العيلي، في أجواء مليئة بالمتعة والحكايات الشخصيه .

حمزة العيلي ينفي مشاركته فى عنبر موت

من ناحية أخرى، نفى الفنان حمزة العيلي، مشاركته في مسلسل "عنبر موت" بعد تداول اسمه بين فريق عمله، متمنيا التوفيق لأسرة المسلسل.

وقال العيلي، عبر حسابه على فيسبوك: "تمنياتي لكل فريق عمل مسلسل عنبر الموت بالتوفيق والنجاح الباهر".

وأضاف: "أما بشأن ما يتداول بخصوص وجودي في العمل فهذا غير صحيح، ولكن منتظره بشدة زي حضراتكم".

يذكر ان مسلسل "عنبر موت" مكون من 15 حلقة وهو بطولة منة شلبي ورشدي الشامي، علي قاسم، بسمة ماهر، وتأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن المقرر عرضه على قناة MBC ومنصة شاهد.