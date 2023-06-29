بعطلة العيد.. انهيار مبنى سكني في مدينة بنزرت بـ تونس

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، اليوم الخميس، بانهيار مبنى قديم وسط سوق البياصة في مدينة بنزرت شمالي تونس، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

وتزامن وقوع الحادثة مع غلق السوق بسبب عطلة العيد، في حين أن المبنى شاغر.

وأوضحت "موزاييك”، أن نفس المنطقة سبق وأن سجلت انهيار جزء من مبنى في فبراير 2023، ما تسبب في إصابة شاب بجروح طفيفة ودخول كهل في غيبوبة.

وتضم العديد من مدن بنزرت مبان متداعية للسقوط، حيث تهدد بصفة خاصة ساكنيها، في حين يقارب عددها 570 عقارا موزعا على معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وماطر ومنزل بورقيبة وتينجة.