الرئيس الفرنسي: لا بد من النظر إلى تونس والبرازيل والجابون

قال ماكرون الرئيس الفرنسي خلال كلمته بمؤتمر القمة بباريس، إنه على الدول مناقشة مشروعات الأمازون في مؤتمر القمة بالمناخ والتي طرحها الرئيس البرازيلي.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن الرئيس البرازيلي نشط للغاية ويجب أن نحقق بعض الأشياء والجميع مسؤول عن تحقيق التنمية.



وتوقع ماركون حدوث تمويل خاص في كل عام يبلغ مائة مليار تمويل خاص في الدول النامية والناشئة وأنه أمر لا بد العمل عليه.

وأكد الرئيس الفرنسي، أنهم سوف يتوجهون لتحقيق التنمية والنظر والتوجه إلى هذه الدول منهم تونس والبرازيل وكمبوديا والجابون، للعمل معهم وحماية الموارد الحيوية والطبيعية من خلال هذا الصندوق.



وأكد ماكرون على الإستفادة الممكنة من المواد الخام التي يتم استخراجها من الدول، ويكون هناك تقييم لتلك المواد التي يتم استخراجها.