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رئيس التحرير
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مرأة

رئيس قسم الإرشاد البيطري تقدم نصائح حول إعادة تجميد اللحوم

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري، على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن إعادة تجميد اللحوم. 

وقالت نوح خلال منشورها "  تسأل الكثير هل ينفع اعيد تجميد اللحم  بعد ما تفك من التلج طبعا بس بشرط انا لما اجمد اللحم زي ما قولنا في كيس مفرغ م الهوا ومافيش اي دم او ماية بعد ما غسلت وبردت اللحم .عشان اخرج كيس وافكر ارجع اجمده تاني .. لازم عملية التسييح تكون في التلاجة بردو مش براها علي اخر رف ودا ليه لو فكيت التجميدة برة مينفعش تتجمد.


 

 وأضافت قائلة : “تانيا الT. bacterial countاونسبة نمو البكتيريا  بيزيد كل مرة  اسيح التلج واجمده تاني دا غير ان هافقد جزء كبير جدا من بروتين اللحم المفيد اللي بيعلي  قيمتها الغذائية الحقيقية بسبب ان  intercellular fluids او مجموعه السوايل المحملة بالبروتينات جوة الخلايا العضليه بتتحول لكريستالات  حادة تسبب تهتك الخلايا فبتفقد القيمة الغذائية مع كل مرة تجميد وفك برة التلاجة  انما الصح اني اخرج اللحمة واسيبها  في اخر رف فالتلاجة تفك ولو نص فكة كدا وباستخدام سكينه نضيفة وجافة  قسميها وخدي الجزء المطلوب وارجع الجزء التاني في الفريزر”.

 ونصحت ربات البيوت :"لو هتستهلكي الكمية الباقية خلال اسبوعين ممكن تسويها وتحتفظي بيها في جزء من الشربة بالفريزر".

الارشاد البيطري الدكتورة سماح نوح تجميد اللحوم تجمد الخلايا العضلية

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