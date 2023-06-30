رئيس قسم الإرشاد البيطري تقدم نصائح حول إعادة تجميد اللحوم

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري، على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن إعادة تجميد اللحوم.

وقالت نوح خلال منشورها " تسأل الكثير هل ينفع اعيد تجميد اللحم بعد ما تفك من التلج طبعا بس بشرط انا لما اجمد اللحم زي ما قولنا في كيس مفرغ م الهوا ومافيش اي دم او ماية بعد ما غسلت وبردت اللحم .عشان اخرج كيس وافكر ارجع اجمده تاني .. لازم عملية التسييح تكون في التلاجة بردو مش براها علي اخر رف ودا ليه لو فكيت التجميدة برة مينفعش تتجمد.





وأضافت قائلة : “تانيا الT. bacterial countاونسبة نمو البكتيريا بيزيد كل مرة اسيح التلج واجمده تاني دا غير ان هافقد جزء كبير جدا من بروتين اللحم المفيد اللي بيعلي قيمتها الغذائية الحقيقية بسبب ان intercellular fluids او مجموعه السوايل المحملة بالبروتينات جوة الخلايا العضليه بتتحول لكريستالات حادة تسبب تهتك الخلايا فبتفقد القيمة الغذائية مع كل مرة تجميد وفك برة التلاجة انما الصح اني اخرج اللحمة واسيبها في اخر رف فالتلاجة تفك ولو نص فكة كدا وباستخدام سكينه نضيفة وجافة قسميها وخدي الجزء المطلوب وارجع الجزء التاني في الفريزر”.

ونصحت ربات البيوت :"لو هتستهلكي الكمية الباقية خلال اسبوعين ممكن تسويها وتحتفظي بيها في جزء من الشربة بالفريزر".