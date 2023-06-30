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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبكى الملايين .. مقطع فيديو لمريض كلى يثير جدلا بعد معرفته للمتبرع ..شاهد

تيك توك
تيك توك

حصد  مقطع فيديو مبكي  ملايين  المشاهدات وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على تطبيق التيك توك فقد ظهر في مقطع الفيديو رجل أصيب بفشل كلوي وبحاجة إلى زرع كلى .

وقد ظهر في مقطع  الفيديو وهو يبكي عندما أخبروه بوجود متبرع لا يود الكشف عن هويته إلا أنه في المقابل كانت الصدمة عندما أفاق من تلك الجراحة الحرجة فقد اكتشف أن المتبرع هو أخيه ولم يخبره حتى لا يرفض لينغمر في البكاء بمجرد رؤية أخيه .

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي :

https://www.tiktok.com/@yazanzoubi7/video/7247959235185724714?_op=1&_r=1&_t=8dZkWL5aITe

مقطع فيديو ملايين المشاهدات جدلا واسع مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك

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