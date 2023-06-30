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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص من iPhone 14.. أسوس تطلق هاتف صغير بمعالج مميز من كوالكوم

Asus Zenfone 10
Asus Zenfone 10

كشفت شركة أسوس Asus، عن هاتف ذكي جديد ينضم لعائلة Zenfone، والتي تتميز بمواصفات شبة رائدة وتصميم صغير الحجم، كمنافس قوى لهواتف آبل المصغرة التي تنطلق تحت اسم iPhone mini.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Asus Zenfone 10، بأداء قوى بفضل أحدث معالجات شركة كوالكوم الرائدة Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، والتي توفر حوسبة أسرع بنسبة 15٪، وأداء ألعاب أسرع بنسبة 20٪، وكفاءة أفضل بنسبة 15٪.

 

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سعر ومواصفات هاتف أسوس الجديد Asus Zenfone 10

وزودت أسوس الهاتف بذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت، ويحتوي Asus Zenfone 10 على بطارية قوية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

Asus Zenfone 10

ويتميز الهاتف بهيكل صغير الحجم تبلغ أبعاده 146.5 × 68.1 ملميتر، يبلغ سمكه 9.4 ملميتر ويزن 172 جرام، ويدعم هاتف Zenfone 10 من أسوس، مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68، ويمكن للجهاز تحمل البقاء تحت الماء على عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

ويأتي هاتف Asus Zenfone 10، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 5.9 بوصة، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، ولكن تم زيادة معدل التحديث من 120 هرتز إلى 144 هرتز للعب أكثر سلاسة، وتتميز الشاشة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

ويتمتع هاتف Asus Zenfone 10، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل مع مجال رؤية متزايد من 113 درجة إلى 120 درجة، وبتميز الهاتف بكاميرا أمامية تحتوي على مستشعر RGBW بدقة 32 ميجابكسل.

يتوفر هاتف Zenfone 10 على موقع أسوس الألكتروني في أوروبا، مقابل سعر يبدأ من 799 يورو (أي ما يعادل 26770 جنيه مصري).

Asus Zenfone 10
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