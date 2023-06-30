اقتحموا سجنًا عسكريًا.. اعتقال 12 حريديًا متطرفًا في إسرائيل

اعتقل “الجيش الإسرائيلي” 12 مستوطناً حريديًا متطرفًا اقتحموا سجن “نفيه تسيديك” العسكري احتجاجا على اعتقال فتاة متهمة بالتهرب من الخدمة العسكرية.

وقال الناطق بلسان الجيش بأن متظاهرين متطرفين- حريديم- تظاهروا عند مدخل سجن “نفيه تسيديك” العسكري احتجاجا على اعتقال الفتاة المتهمة بالتهرب من الخدمة العسكرية، بحسب ما نقله موقع “معاريف” العبري.



وتظاهر قرابة 200 حريدي، أمام السجن وقاموا بإلقاء الحجارة على سيارات شرطة إسرائيل والسجن العسكري وقام عدد من المتظاهرين باقتحام مجمع السجن العسكري، قبل أن يتم اعتقال 12 شخصًا منهم.