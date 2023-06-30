أفريقية النواب : ثورة 30 يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ بمصر والمنطقة

تقدم النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بالتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ورجال الدولة وجميع المصريين بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو مؤكداً أن ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في قلوب وعقول كل المصريين والعالم فهى ثورة عظيمة غيرت مجرى أحداث التاريخ فى مصر والمنطقة بأسرها وافريقيا.



وقال الوليلي فى بيان له أصدره اليوم إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة من حكم الفاشية الدينية وأنقذت المصريين من كابوس الخوف والظلام ،وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى الذى أنقذ مصر والأمة العربية من الفوضى والدمار وأعاد لها هيبتها ودورها الريادي اقليمياً وعربياً وافريقياً ودولياً مؤكداً الدولة استعادة هيبتها مجددا، فتغيرت النظرة تماما إلى ملف العشوائيات ونجحت الدولة في القضاء على العشوائيات وإزالة المناطق الخطرة وإحلالها بأخرى آمنة وآدمية تليق بالمواطن المصرى وتحقيق النهضة الزراعية الشاملة باطلاق عدد كبير من المشروعات القومية الزراعية والصناعية الكبرى.

وأعرب النائب مجدى الوليلى عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون فى غضون السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية الواعدة والقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية والزراعية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة موجهاً التحية للرئيس السيسى على ما حققه من انجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات لصالح مصر وشعبها.



وقال النائب مجدى الوليلى إن مصر بعد ثورة 30 يونيو أصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية مؤكداً أن الرئيس السيسى اعطى أكبر اهتمام بجميع القضايا التى تتعلق بالعلاقات المصرية الافريقية .