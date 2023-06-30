تونس .. السجن مدى الحياة لقاتل مأجور نفذ جريمته في فرنسا

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن المؤبد بحق شاب تونسي متهم بقتل تونسيين في العاصمة الفرنسية باريس، بالرصاص بعدما كلفته عصابة مخدرات بالعملية كـ"قاتل مأجور".

وجاء في ملف القضية أن عصابة دولية لترويج المخدرات تنشط بباريس قد كلفت "قاتلا مأجورا" تونسيا بقتل شابين تونسيين بسبب مزاحمتهما لأفراد العصابة في مجال الترويج، حسبما نقلت صحف محلية.

وأفادت التحقيقات أن اتصل الفرنسي بشريكه التونسي وأعلمه بالمهمة التي تم تكليفهما بتنفيذها، حيث توليا قتل الشابين التونسيين بحوالي 20 رصاصة.

وتمكّن المتهم التونسي من التسلل إلى تونس متنكرا، إلا أن تمكنت السلطات من إيقافه بجهة حمام الأنف جنوب شرقي العاصمة تونس.