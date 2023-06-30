ردا على حرق المصحف.. ياسمين عبد العزيز تعلن مقاطعة المنتجات السويدية.. تفاصيل

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز تضامنها مع حملة مقاطعة المنتجات السويدية، بسبب حرق المصحف الشريف في السويد.

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات انستجرام، تعلن خلالها تضامنها حملة مقاطعة المنتجات السويدية.

يذكر أنه قد أثنى السيناريست ناصر عبد الرحمن على حالة التوأمة الفنية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي قائلا إنهما ثنائي فني رائع ومحبوب جماهيريا وتواجدهما معا بأي عمل يكفي لنجاحه وذلك علي حد وصفه، فهو يحب ياسمين عبد العزيز كفنانة ويرى أنها مليئة بالمشاعر وحضورها علي الشاشة قوي للغاية.



وكشف ناصر عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامجها "بالخط العريض"، المذاع علي شاشة تليفزيون "الحياة"، العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال هى “هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر”.



وأوضح ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء بأن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.