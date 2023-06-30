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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الأعلى للثقافة» ينظم عددًا من الندوات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

صدى البلد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي العديد من الندوات الثقافية خلال شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

ومن بين مجموعة الندوات، التي ستقدم الشهر المقبل، منها "الثقافة وانتفاضة الوعي.. ثورة يونيو صفحة جديدة في تاريخ المصريين"، وندوة أخرى تحمل عنوان "الإعلام وثورة تصحيح المسار"، وأخرى بعنوان  "الثورة... المرأة حامية الهوية"، و"ثورة يونيو والسياسة الخارجية .. تحديات وإنجازات"، و"ثورة يونيو وحروب السوشيال ميديا".

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"وطني حبيبي" في انطلاق احتفالات قصور الثقافة بالدقهلية بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

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وكان المجلس الأعلى للثقافة أقام مائدة مستديرة بعنوان “الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإبداع الفني: رؤية مستقبلية فى المجال الموسيقي”، وأدارتها الدكتورة ياسمين عبد المنعم أستاذ مساعد القانون والعلوم السياسية وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية التي تحدثت في بداية المائدة عن فكرة وعنوان المائدة وهى اقتحام الحديث عن الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الآن.

وتحدث المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية موضحا أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن منظومة إلكترونية مكونة من أجهزة وبرامج ، يطلب من تلك البرامج شيء ما؛ فيخرجها من البرامج التي تم إدخالها.

ثم تحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وقال إنه شكل آخر من الذكاء الاصطناعي إذ يتعلم كيفية بناء معلومات جديدة من البيانات والأنماط السابقة، بحيث يكون قادرا على إنشاء محتوى جديد وأصلي يبدو كما لو تم إنشاؤه بواسطة إنسان.

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