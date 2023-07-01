من غير تضحيات.. طريقة سهلة لتوفير مساحة تخزين إضافية على iPhone

تبدأ مساحة التخزين على هاتفك في التقلص بمرور الوقت، حتى تصل إلى مرحلة، لم تعد تستطيع فيها تنزيل الملفات، فماذا تفعل إذا نفدت مساحة التخزين على جهاز آيفون الخاص بك؟.

إذا كانت عبارة "سعة التخزين ممتلئة" تظهر لك كثيرا، فهناك فرصة لتوسيع بعض المساحة الإضافية دون دفع ثمن، أو حذف صورك وفيديوهاتك.

وتتمثل إحدى الطرق الخاصة بتحرير المساحة في “حذف الملفات”، مثل ملفات الوسائط الخاصة بالصور والأفلام، لكن الأمر يستغرق منك الوقت والمجهود لمراجعة كل صورة.

ولحسن الحظ، هناك تقنية تخزين يمكن أن تساعدك في توفير الوقت، حيث يقترح سفيان موغال، من Gaming Tech Review، طريقة مفيدة لتحرير مساحة ضخمة من خلال إزالة الصور المتكررة.

طريقة سهلة لتوفير مساحة تخزين إضافية على iPhone

قم بإزالة الصور المكررة

في كل مرة تلتقط فيها صورة بجهاز iPhone الخاص بك ، يمكن أن يكون لها نسخة توأم أخرى، يمكن من خلال النقر على الكاميرا أن تلتقط أكثر من صورة، أو يمكن للهاتف أن ينسخ الصورة لتحسين جودتها من خلال وضع التصوير المتتابع أو وضع HDR يمكن أن تنتج الصور المكررة أيضًا عن مزامنة الصور بين الأجهزة أو استعادتها من النسخ الاحتياطية.

تشغل الصور المكررة مساحة تخزين كبيرة على أي جهاز iPhone وبالتالي تأخذ حيزا كبيرا من هاتفك دون حتى علمك، وهي مساحة يمكن أن تستغلها لتنزيل تطبيقات جديدة. إليك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لتحرير مساحة والاستفادة بأقصى حد ممكن من جهازك الآيفون، اتبع الخطوات التالية:

تحقق يدويًا من مجموعة الصور الخاصة بك بحثًا عن صور مكررة.

اضغط على كل صورة مكررة وحدد رمز سلة المهملات لإزالتها.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات الطرف الثالث المصممة للعثور على الصور المكررة وإزالتها، حيث تعمل هذه التطبيقات على أتمتة العملية عن طريق تحديد موقع التكرارات وإزالتها ، مما يوفر لك الوقت والجهد ومن أفضل التطبيقات

Cleaner for iPhone

Clean My Photos: Phone Cleaner

Photo Cleaner – Album organizer

Cleen Photos

Cleanup: Phone Storage Cleaner

تذكر إفراغ ملف Recently Deleted الذي تحفظ فيه كل الصور المحذوفة مؤخرا؛ لتفريغ مساحة بعد إزالة الملفات المكررة.