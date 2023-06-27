نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف آيفون الرائد iPhone 14 Pro بقيمة 210 يورو من موقع أمازون ألمانيا (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري تقريبا)، ليصل سعره إلى 1090 يورو.

عرض عيد الأضحى..خصم 7000 جنيه على أسطورة الآيفون iPhone 14 Pro

مميزات هاتف iPhone 14 Pro



يأتي iPhone 14 Pro بمجموعة من المميزات التي تجعله الهاتف الذكي الأكثر تطورًا وقوة من شركة Apple حتى الآن، ومن بين هذه المميزات:

1. شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بدقة عرض عالية تصل إلى 2778 × 1284 بكسل، مما يوفر صورًا واضحة وحية بألوان غنية واقعية.

2. معالج A18 الجديد الذي يتميز بأداء سريع وكفاءة استهلاك الطاقة العالية، مما يجعل الهاتف يعمل بسلاسة حتى مع العديد من التطبيقات المفتوحة في نفس الوقت.

3. كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميجابكسل لكل عدسة، مما يوفر تجربة تصوير احترافية للمستخدمين بفضل تقنية التصوير بزاوية واسعة وتقريب بصري.

4. دعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، مما يوفر سرعات اتصال فائقة واستجابة سريعة في التصفح وتحميل الملفات الكبيرة.

5. نظام التشغيل iOS 17 الجديد والمحسّن، مع دعم لتقنية الشحن اللاسلكي وبطارية تدوم حتى 18 ساعة من الاستخدام المتواصل.

6. تصميم أنيق ومتين بفضل الزجاج المقاوم للصدمات والماء، مما يجعل الهاتف يبدو أنيقًا ومتينًا في نفس الوقت.

7. مساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، مما يوفر مساحة كافية لتخزين الصور والفيديوهات والتطبيقات والملفات الأخرى.

8. كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وتدعم التصوير بدقة 1080 بكسل، مما يوفر صورًا ذات جودة عالية للمستخدمين خلال المكالمات الفيديو والصور الذاتية.

9. توفر الهاتف بألوان جديدة مثل الذهبي والأزرق والفضي والأسود، مما يتيح للمستخدمين الاختيار الأفضل لهم.

10. دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي، مما يجعل الشحن أسهل وأكثر سرعة وراحة للمستخدمين.