الطيران: إقلاع جميع الرحلات الجوية المتأثرة بالعطل المفاجئ بشبكات الاتصالات والإنترنت

أعلنت وزارة الطيران المدني، عن إقلاع جميع الرحلات الجوية التى تأثرت نتيجة العطل المفاجئ الذى طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية و عودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهرة الدولى واستعادة نظام التشغيل بالكامل في جميع مباني الركاب.

وقالت وزارة الطيران المدني، إن ذلك جاء من خلال تنفيذ حلول بديلة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالدوله .

وتواصل فرق التشغيل بالمطار عملها بكفاءة عالية لضمان استمرارية الأداء التشغيلي، والمتابعة الدقيقة لكافة الأنظمة الفنية والتشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين ووفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة.

أكدت وزارة الطيران المدني، أن باقي المطارات المصرية تواصل عملها بشكل طبيعي وفقًا لجداول التشغيل المعتمدة، دون أن تتأثر بتداعيات هذا العطل المؤقت، مشيدةً بجهود فرق العمل الفنية والتشغيلية في إدارة الموقف بكفاءة عالية، والحفاظ على انسيابية الحركة التشغيلية.

جددت وزارة الطيران المدني تأكيدها على المتابعة اللحظية للموقف من خلال غرف العمليات المختصة فى كافه قطاعات الدوله ، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الفنية المعنية لضمان سرعة استعادة كفاءة التشغيل الكامل والحد من أي تأثيرات على حركة السفر، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

كانت وزارة الطيران، قالت إن حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولي، شهدت خلال الفترة من الساعة ١٨:٠٠ مساء يوم الاثنين الموافق ٧/٧/٢٠٢٥ وحتى الساعه الواحده صباح يوم الثلاثاء ٨/٧/٢٠٢٥ ما يلى :

إجمالى عدد الرحلات المجدولة (٦٩) رحلة جوية ، حيث بلغ اجمالى عدد الرحلات التى اقلعت بالفعل (٣٦) رحله ، بينما بلغ عدد الرحلات المتبقيه والمقرر اقلاعها لاحقا (٣٣) رحلة جاري استكمال إجراءات تشغيلها .، وتقوم فرق التشغيل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقليل زمن التأخير وضمان تقديم أفضل خدمة للمسافرين.