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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايلات أندرويد مش هتعرف تفرقها عن iPhone .. بسعر يبدأ من 3000 جنيه

موبايلات أندرويد
موبايلات أندرويد مش هتعرف تفرقها عن iPhone..بسعر يبدأمن 3000

تسيطر آبل على سوق الهواتف الذكية بتشكيلة هواتفها منذ سنوات، كما أن Apple تتميز فيما يتعلق بشرائحها المتنقلة، كما أبرزنا في استعراض شرائح الهواتف المحمولة لعام 2023، وبينما لا تزال هواتف Android تتقدم في أدائها، فقد بذلت المصنعون جهودًا لجعل هواتفهم تبدو مثل iPhone.

ولكن لماذا يرغب أي شخص في شراء هواتف Android بتصاميم مشابهة للآيفون؟ حسنًا، فإن iPhone ليست رخيصة، حتى الآيفون الحديث منخفض التكلفة، الآيفون 14 ، يبلغ سعره 799 دولارًا، وبالمقارنة هناك العديد من هواتف Android بتصاميم مستوحاة من iPhone تأتي بأقل من 400 دولار. مع هذه الهواتف، يمكنك الحصول على شيء يشبه جوانب تصميم iPhone بتكلفة أقل بكثير.

ومع ذلك، ليست جميع هواتف Android المشابهة للآيفون جديرة بالنظر. بعضها، من ناحية أخرى، هي خيار رائع إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف يشبه Apple iPhone إلى حد ما. ستجد معلومات حولها أدناه. ولاحظ أنها ليست نسخًا 100٪ من iPhone، فهي تحاكي جوانب التصميم لـ  iPhoneبدرجات متفاوتة.

 

Redmi 12 - هاتف Android الذي تم إصداره مؤخرًا بتصميم مستوحى من iPhones

Xiaomi لديها ميول لنسخ جوانب تصميم Apple iPhones. معظم هواتف Android الخاصة بها لديها شبه مذهل بنماذج iPhone المختلفة. ومع Redmi 12، الذي تم إصداره مؤخرًا، يواصل Xiaomi الاتجاه. هل تريد معرفة الجانب الذي يقلد فيه Redmi 12 iPhones؟

Redmi 12

سيكون هذا الترتيب الكاميرا على الخلف. إذا نظرت عن كثب، فهو مشابه لوحدة الكاميرا الثلاثية الزاوية في iPhone 14 Pro. علاوة على ذلك، يأتي Redmi 12 مع جوانب مسطحة أيضًا. وهذا يساهم في تشابه الهاتف الذكي Android مع iPhone 14 Pro.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الهاتف ليس لديه نفس المواصفات الداخلية لـ iPhone 14 Pro. بدلاً من ذلك، لديه مواصفات منتصف النطاق الجيدة. والجزء الرائع هو أن هاتف Android يبدأ من 168 دولارًا.

مواصفات Redmi 12 الرئيسية:


المعالج: MediaTek Helio G88
الشاشة: شاشة IPS LCD بحجم 6.79 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز
الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت
التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت
الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل الرئيسية و 8 ميجابكسل للزاوية العريضة و 2 ميجابكسل للعمق
الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل
نظام التشغيل: MIUI 14 على أساس Android 13

 

Oppo F21s Pro - هاتف Android بتصميم مربع مستوحى من iPhones

 

هل أنت من محبي التصميم المربع الذي جاء به iPhone 12؟ هل تبحث عن هاتف Android يأتي بتصميم مشابه مع جوانب مسطحة؟ إذا كنت كذلك، فربما تبحث عن Oppo F21s Pro. يأتي الهاتف بمواصفات منتصف النطاق جيدة أيضًا. فقد تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي.

Oppo F21s Pro

ومع ذلك، يجب أن تلاحظ أن Oppo F21s Pro يحتوي على شعار Oppo كبير على الخلف. لذلك، إذا كنت تريد حقًا جعل هاتف Android يبدو مثل iPhone 12، فسيكون من الجيد استخدام غطاء.

 

مواصفات Oppo F21s Pro الرئيسية:


المعالج: Snapdragon 680
الشاشة: شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز
الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت
التخزين: 128 جيجابايت
الكاميرا الخلفية: 64 ميجابكسل الرئيسية و 2 ميجابكسل للعدسة الدقيقة و 2 ميجابكسل للعمق
الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل
نظام التشغيل: ColorOS 12.1 على أساس Android 12

 

Realme C55 - أفضل هاتف Android بـ Dynamic Island مشابه لـ iPhones

 

أحد أبرز ميزات سلسلة iPhone 14 هو Dynamic Island. في الواقع، إنه الميزة التي تجعل نماذج Pro تبرز عن الهواتف القياسية في السلسلة. ولكن iPhone 14 Pro يبدأ من 999 دولارًا. لا يمكن تحمله ولكن تريد الحصول على نكهة من Dynamic Island؟ فهذا الهاتف الذكي بسعر 165 دولارًا لديه ما تريد!

Realme C55

إن الميزة المتميزة لهذا الهاتف الذكي Android هي أنه يأتي مع Mini Capsule على الجهة الأمامية. إنها عبارة عن تقليد Realme لـ Dynamic Island الموجود في نماذج iPhone 14 Pro. 

 

LeEco S1 Pro - هاتف Android الذي يتبع تصميم iPhone بالكامل
 

هل لم تقتنع بتصاميم هواتف Android المذكورة أعلاه؟ هل تريد شيئًا يشبه الآيفون تمامًا؟ فيجب عليك التحقق من هاتف LeEco S1 Pro. إنه الهاتف الذي يتبع تصميم iPhone 14 Pro Max بالكامل.

LeEco S1 Pro

في الجوانب العديدة، يبدو الهاتف مثل iPhone 14 Pro Max. حتى أنه ينسخ تصميم الجهة الأمامية بالكامل من iPhone. يأتي مع قطعة منحنية الشكل تضم كاميرا واحدة فقط. وهناك ميزة Dynamic Island أيضًا. مما يجعل الهاتف الذكي Android يبدو 1:1 مثل iPhone الحالي.

ولكن LeEco كان مشغولًا جدًا بنسخ تصميم iPhone 14 Pro Max حتى نسي أن يضم بعض الميزات الأساسية. على سبيل المثال، يحتوي إعداد الكاميرا الثلاثية على الخلف على مستشعر واحد فقط؛ والآخرين موجودون كنماذج. كما أن المواصفات منخفضة جدًا. ومع ذلك، فإن الهاتف رخيص. يكلف فقط 134 دولارًا.

 

مواصفات LeEco S1 Pro الرئيسية:


المعالج: UniSoc T7510
الشاشة: شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز
الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت
التخزين: 128 جيجابايت
الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل
نظام التشغيل: Android 11

iPhone Android الايفون Apple iPhone 14 Pro Redmi 12 OPPO

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