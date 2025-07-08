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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الكوع والركبتين.. وصفات طبيعية لتفتيح البقع الداكنة

تفتيح البقع الداكنة
تفتيح البقع الداكنة
اسماء محمد

تبحث الكثير من النساء عن وصفات طبيعية لتفتيح البقع الداكنة في الجسم حيث انها من أكثر المشكلات التجميلية الشائعة خاصة في منطقة الركبتين وبين الفخذين بالإضافة إلى الكوع وأسفل الإبط.

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نكشف لكم أهم وصفات طبيعية لتفتيح البقع الداكنة في الجسم.

 الزبادي


حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي عامل تفتيح طبيعي للبشرة و يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يُقلل من التصبغات ويساعد دقيق الحمص على تكثيف القناع، مما يمنحه قوامًا يشبه المعجون كما يعمل دقيق الحمص كمقشر طبيعي لطيف على البشرة، ويُحسّن ملمسها، ويُقلل من فرط التصبغ ويُمكن وضع القناع على الوجه والرقبة والمناطق الأخرى المُصابة، ويُترك لمدة 30 دقيقة، ثم يُغسل.

الزبادي

قناع البابايا والموز والليمون والعسل ودقيق الحمص


تحتوي هذه المكونات على فيتامينات ومعادن تُفتّح البشرة وتُغذّيها بشكل طبيعي ويُمكن هرسها للحصول على عجينة، ووضعها على الوجه بالكامل، ثم غسلها بعد ٢٠ دقيقة.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يُخفف التصبغات ويُقلل من حب الشباب ويُخفف خل التفاح بالماء بكميات متساوية، ثم يُوضع على البشرة و يُغسل بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويُمكن تكرار ذلك مرة أو مرتين يوميًا.

فوائد خل التفاح: كنز طبيعي لصحتك وجمالك


الصبار

يحتوي الصبار على الألوين، وهو عامل طبيعي لإزالة التصبغات ويُمكن وضع جل الصبار النقي على المناطق شديدة التصبغ ليلاً وغسله صباحاً.

عصير الصبار

الحليب

الحليب واللبن الرائب وحتى لبن البودرة كلها تساعد على تفتيح البشرة لاحتوائها على حمض اللاكتيك.

يمكن نقع قطعة من القطن في الحليب العادي ووضعها على المناطق المصابة، ثم غسلها بعد ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة ويمكن تكرار ذلك يوميًا، مرة أو مرتين كما أن الحليب يرطب البشرة بفعالية قوية.

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الكوع والركبتين.. وصفات طبيعية لتفتيح البقع الداكنة

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