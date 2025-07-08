أحمد فؤاد هنو: معهد الموسيقى العربية آمن بالكامل ولم يتأثر بالحريق.. شاهد

حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، علي زيارة إلى معهد الموسيقى العربية، ليلة أمس، وذلك للاطمئنان على سلامة المبنى والعاملين به، عقب الحريق الذي نشب في مبنى سنترال رمسيس المجاور للمعهد ، بشارع رمسيس بحي الأزبكية.

وأكد الوزير خلال جولته أن معهد الموسيقى العربية آمن تمامًا ولم يتعرض لأي أضرار، مشيرًا إلى أن أجهزة الوزارة كانت على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ لحظة اندلاع الحريق، لضمان اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية. كما اطمأن على سلامة العاملين بالمعهد، مشيدًا بتعاونهم السريع والواعي مع الحدث الطارئ.

يذكر أن الحريق نشب بالدور السابع في مبنى سنترال رمسيس المكون من عشرة أدوار، حيث كانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فوريًا، وانتقلت على أثره قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي وشركات المرافق إلى موقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء عن المبنى كإجراء احترازي، لمنع امتداده إلى أي منشآت مجاورة.

وتتابع وزارة الثقافة الموقف عن كثب بالتنسيق مع محافظة القاهرة، مع التأكيد على اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المنشآت الثقافية القريبة من موقع الحريق.