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الدنيا ماشية معاهم زي الرز.. عمرو الدردير يعلق على صفقات الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدنيا ماشية معاهم زي الرز.. عمرو الدردير يعلق على صفقات الأهلي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كتب الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن النادى الأهلى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير:"الأهلي شغال على الصفقات من بدري، وجاب ياسين مرعي بقى أهلاوي رسمي . لا فيه مشاكل إدارية ولا مالية، والدنيا ماشية معاهم زي الرز ".

وكان قد كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق عن رائيه في انتقال ياسين مرعي لاعب فاركو إلى الاهلي كونه احد ناشئي الزمالك .

وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون : لا اعلم من هو من قام بالاستغناء عن ياسين مرعي من الزمالك.

وأضاف: لا اعلم إمكانيات ياسين مرعي ولم أتابعه الموسم الماضي مع فريق فاركو .

وواصل: إمكانيات ياسين مرعي لم تظهر بشكل جيد مع فاركو ومن الوارد ألا ينجح مع الأهلي.

وتابع: لم أعمل في التدريب بسبب اني بعيد عن وكلاء اللاعبين ومش معايا أصحاب منهم .

وواصل: كل مدرب له وكيل معين ويقوم بتسويقه ولكن أنا ليس لدي وكيل .

وأردف: دائما ما أقول كلمة الحق هناك لاعبين كثير يأتون للأندية بسبب صداقتهم مع الوكلاء رغم أنهم يفشلون.

الاهلي الزمالك الدردير

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