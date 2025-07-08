أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المصرية، بالتزامن مع التغيرات العالمية في سعر الأونصة بالدولار.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار وادخار القيمة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية):

عيار 24: سعر البيع 5309 جنيهات – سعر الشراء 5286 جنيها

عيار 22: سعر البيع 4866 جنيها – سعر الشراء 4845 جنيها

عيار 21: سعر البيع 4645 جنيها – سعر الشراء 4625 جنيها

عيار 18: سعر البيع 3981 جنيها – سعر الشراء 3964 جنيها

عيار 14: سعر البيع 3097 جنيها – سعر الشراء 3083 جنيها

عيار 12: سعر البيع 2654 جنيها – سعر الشراء 2643 جنيها

الأونصة: سعر البيع 165,115 جنيها – سعر الشراء 164,404 جنيهات

الجنيه الذهب: سعر البيع 37,160 جنيها – سعر الشراء 37,000 جنيه

الأونصة بالدولار: 3337.23 دولار

تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها المباشر بحركة الأوقية في الأسواق العالمية، وكذلك بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الأسواق المحلية تترقب أي تغيرات قد تطرأ.

ويُقبل المصريون بشكل أكبر على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولاً في السوق المحلية، بينما يفضل البعض عيار 18 عند شراء المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، خاصة في المحافظات الساحلية.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 37,160 جنيها للبيع اليوم، وهو ما يجعله خيارًا مفضلاً للراغبين في الادخار، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 3337.23 دولار، مما يعكس حالة التذبذب الحذر في الأسواق الدولية.