قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقـ.تل جنديين إسرائيليين في حدث أمني بقطاع غزة
مفاجأة .. طلعت يوسف يعلن اعتزاله التدريب بعد 476 مباراة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر
فترة صعبة جدًا عليا.. جمال عبد الحميد يكشف الفرق بين الأهلي والزمالك
جريفيث: جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 500 فلسطيني حاولوا الحصول على مساعدات
جمال عبد الحميد: بعد 6 مواسم لقيت نفسي برا الأهلي فور إصابتي
تأخيرات محدودة في بعض رحلات الطيران بسبب عطل الإنترنت
ترمب يفرض رسوما جمركية على كمبوديا وتايلاند بنسبة 36% وبنجلاديش 35%
5 مروحيات تنقل قتـ.لى وجرحى من جنود الاحتلال من غزة لتل أبيب
بعد حريق سنترال رمسيس.. الإسعاف تلجأ لخطوط فودافون لضمان استمرار خدماتها
واشنطن ترحّل 8 رجال إلى جنوب السودان بعد معركة قانونية حامية
بينهم 7 شرطيين.. ننشر أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس| مستندات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المصرية، بالتزامن مع التغيرات العالمية في سعر الأونصة بالدولار. 

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار وادخار القيمة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية):

عيار 24: سعر البيع 5309 جنيهات – سعر الشراء 5286 جنيها 

عيار 22: سعر البيع 4866 جنيها – سعر الشراء 4845 جنيها 

عيار 21: سعر البيع 4645 جنيها – سعر الشراء 4625 جنيها 

عيار 18: سعر البيع 3981 جنيها – سعر الشراء 3964 جنيها 

عيار 14: سعر البيع 3097 جنيها – سعر الشراء 3083 جنيها 

عيار 12: سعر البيع 2654 جنيها – سعر الشراء 2643 جنيها 

الأونصة: سعر البيع 165,115 جنيها – سعر الشراء 164,404 جنيهات

الجنيه الذهب: سعر البيع 37,160 جنيها – سعر الشراء 37,000 جنيه

الأونصة بالدولار: 3337.23 دولار

تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها المباشر بحركة الأوقية في الأسواق العالمية، وكذلك بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الأسواق المحلية تترقب أي تغيرات قد تطرأ.

ويُقبل المصريون بشكل أكبر على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولاً في السوق المحلية، بينما يفضل البعض عيار 18 عند شراء المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، خاصة في المحافظات الساحلية.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 37,160 جنيها للبيع اليوم، وهو ما يجعله خيارًا مفضلاً للراغبين في الادخار، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 3337.23 دولار، مما يعكس حالة التذبذب الحذر في الأسواق الدولية.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء سعر الأونصة بالدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

احمد موسي

التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

مجلس النواب

تعديلات قانون التعليم تمنح المعلمين حق البقاء حتى نهاية العام الدراسي بعد بلوغ التقاعد

سنترال رمسيس

النواب: الاتصالات صمدت أمام حريق سنترال رمسيس.. والتحقيقات جارية لكشف الأسباب

القائمة الوطنية

أمين تنظيم حماة الوطن: أبرز مخرجات الاجتماع الثاني للقائمة الوطنية تشكيل لجنة إعلامية لها

بالصور

أحلى من المحلات.. اعرفي طريقة عمل وافل براونيز الشوكولاتة| أفكار متنوعة للتقديم

وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

بربي 3 أطفال واحتاج شراء منزل.. ضحية مها الصغير الثالثة تخرج عن صمتها

كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

فيديو

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

لمس شعر الفنانات حرام.. أشهر مصفف شعر يكشف كواليس قرارا الاعتزال

حريق سنترال رمسيس

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد