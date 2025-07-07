رفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات إلى غزة بأمان يعيق تقدم المفاوضات

أفاد مسؤول فلسطيني مطلع، بأن جلسة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس انتهت بعد ظهر اليوم الاثنين بدون تحقيق اختراق في اللقاء الصباحي لكن المفاوضات سوف تستمر، مضيفا أن حماس تأمل التوصل لاتفاق، و ذلك و فقا لسكاي نيوز عربية.





و اضاف مصدر آخر مطلع على المفاوضات إن وفدي حماس وإسرائيل "سيستكملان المفاوضات في جلسة أخرى مساء اليوم" في الدوحة.





و افادت سكاي نيوز عربية أن صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلت عن مصدر مطلع إنه "لا صحة لوصول مفاوضات الدوحة إلى طريق مسدود والتواصل مستمر من خلال الوسطاء حتى اللحظة".





كما ذكرت مصادر فلسطينية لرويترز أن رفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بحرية وأمان يظل العقبة الرئيسية أمام إحراز تقدم في المحادثات التي تستضيفها قطر، بحسب سكاي نيوز عربية.





وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في قطر مساء امس الأحد بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن سلم الوسطاء مقترحا جديدا للطرفين يستند، بحسب مصادر مطلعة، إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.