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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

129 شركة سيارات مهددة بالانهيار الشديد في الصين بسبب تدهور السوق

الصين
الصين
عزة عاطف

مع استمرار تحول الصين إلى مركز عالمي لصناعة السيارات الكهربائية، يبدو أن الازدهار السريع الذي شهدته الصناعة خلال السنوات الماضية لن يستمر للجميع. 

فبينما تتنافس المئات من العلامات التجارية على حصة في سوق السيارات الكهربائية الأضخم عالميًا، يُظهر تقرير حديث من شركة الاستشارات أليكس بارتنرز أن الغالبية العظمى من هذه الشركات قد تختفي بحلول عام 2030.

من 500 إلى 15 فقط

في عام 2018، تجاوز عدد الشركات الصينية التي تعمل في مجال “مركبات الطاقة الجديدة”، وتشمل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، 500 شركة. 

لكن تلك الطفرة لم تكن مستدامة؛ فمع ضعف التمويل، والمنافسة الشرسة، وصعوبة تحقيق الأرباح، انهارت العديد من الشركات قبل أن تنتج سيارة واحدة. 

بحلول 2024، انخفض العدد إلى 129 شركة فقط.

ومع ذلك، تتوقع "أليكس بارتنرز" أن 15 شركة فقط ستصمد ماليًا حتى عام 2030، وهو ما يعني أن أقل من 12% من اللاعبين الحاليين سيستمرون في السوق. 

ووفقًا للتقرير، فإن هذه النخبة الصغيرة قد تهيمن على نحو 75% من إجمالي السوق بحلول ذلك الوقت، بفضل قدرتها على الوصول للربحية والتمويل والابتكار.

من بين الشركات التي أظهرت علامات واضحة على تحقيق الأرباح الكاملة في عام 2023، برزت BYD عملاق السوق الصيني والأكثر مبيعًا عالميًا من حيث السيارات الكهربائية إلى جانب شركتي Li Auto وSeres Group (التي تضم علامات Seres، وAito، وLandian). 

كما اقتربت علامات أخرى مثل Zeekr، Xpeng، وLeapmotor من تحقيق نقطة التعادل، في حين لا تزال العديد من الشركات الناشئة تعاني.

ورغم وجود ضغط اقتصادي واضح يدفع نحو الدمج والاستحواذ، يشير التقرير إلى أن الحكومات المحلية الصينية قد تبطئ من هذه العملية. 

إذ قد تسعى هذه السلطات إلى دعم شركات معينة لحماية الوظائف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المناطق الصناعية التي تعتمد على هذه الاستثمارات، حتى لو كانت تلك الشركات غير قادرة على المنافسة.

يرى ستيفن داير، رئيس قسم السيارات في أليكس بارتنرز في آسيا، أن السوق الصيني للسيارات الكهربائية يمر الآن بمرحلة "تصفية طبيعية" تشبه ما شهدته أسواق التكنولوجيا سابقًا. 

ويضيف: “ما نراه الآن هو تصحيح في السوق، حيث سيبقى فقط اللاعبون الأكثر كفاءة ورؤية وتمويلًا.”

في ظل التنافس الحاد، وتقلص الهوامش، وزيادة تكاليف التكنولوجيا، يبدو أن سوق السيارات الكهربائية في الصين سيشهد خلال السنوات القليلة القادمة خروج العشرات من اللاعبين الضعفاء، في مقابل صعود مجموعة صغيرة من الشركات التي تمتلك الموارد والمرونة اللازمة للنجاة. 

وبينما تواصل الصين ريادتها في هذا القطاع عالميًا، فإن النجاة في هذا السوق المتقلب باتت مشروطة بالكفاءة، وليس بالمجرد الحضور.

الصين السيارات الصينية byd سيارات

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