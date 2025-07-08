بينهم 7 شرطيين.. ننشر أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس| مستندات

حصل موقع صدى البلد على قائمة بأسماء وأعمار 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس بينهم فرد أمن السنترال وأيضا 3 ضباط شرطة و4 أفراد شرطة والأغلبية إصابات باختناقات.

وجاءت أغلب حالات الإصابات من حريق سنترال رمسيس باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق، وتم نقل أغلب الحالات إلى مستشفى الدمرداش وأيضا مستشفى صيدناوي وكذا المستشفى القبطي في رمسيس وإسعاف الباقي في سيارات الإسعاف.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمرور القاهرة، الاتجاه القادم من الزمالك إلى مدينة نصر من أعلى التحرير لتواجد سيارات الإطفاء أعلى كوبري أكتوبر في حريق سنترال رمسيس.

وتم فتح كوبري أكتوبر بعد ساعة من غلقه وما زالت أجهزة المرور تغلق شارع رمسيس أمام حركة المركبات حتى اتمام إخماد الحريق.

وقدمت سيارات الإسعاف المتواجدة بمحيط حريق سنترال رمسيس خدمات الإسعاف الأولية لـ 5 مصابين و2 من رجال الشرطة بعد اختناقهم بسبب الأدخنة المتصاعدة.

وأكدت مصادر أمنية أن الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق سنترال رمسيس ومنع امتداده لباقي طوابق المبنى التاريخي.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن الحريق اندلع في مكاتب إدارية بالطابق السابع ثم امتدت النيران إلى مكاتب أخرى ونتيجة للمكاتب والأخشاب والأوراق المتواجدة تصاعدت النيران سريعا من النوافذ وأعلى سطح سنترال رمسيس.

فيما أكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن حريق سنترال رمسيس لم ينتج عنه وفيات حتى الآن.

وأشار المصدر إلى إصابة 5 أشخاص باختناق وعلاجهم بسيارات الإسعاف في حينها جراء الأدخنة المتصاعدة من المبنى.