بمشاركة دولية واسعة.. تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه في نسخته التاسعة

كشف المهندس وليد حقيقي المدير التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، أن أسبوع القاهرة للمياه، أن أسبوع القاهرة للمياه منصة إقليمية ودولية للتعاون في موضوعات المياه، وهذا العام هو النسخة التاسعة.



وأضاف المدير التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسبوع القاهرة للمياه انطلق في 2018 مع عدد من المنظمات الأممية والدولية.

ولفت إلى أن موضوعات المياه أصبح لها وزن كبير على الأجندة الدولية في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها التي تؤثر على قطاع المياه.



وأكد المهندس وليد حقيقي، لأسبوع القاهرة للمياه، أن الأمم المتحدة تنظم مؤتمرات دولية خاصة بالمياه، بعد انقطاع دام 46 عامًا فكان الأول عام 1977 ثم المؤتمر الثاني كان في عام 2023.



وأضاف أن أسبوع القاهرة للمياه يأتي وسط أحداث دولية متعلقة بالمياه، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نهاية العام الجاري في 2019، موضحا أن أسبوع القاهرة للمياه هو صوت ندرة المياه في أفريقيا والمنطقة العربية ويعبر عنها في المنتديات الدولية.

