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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير من انقطاع المياه اليوم 20 أكتوبر.. نصائح مهمة لتدبير احتياجاتك

انقطاع المياة
انقطاع المياة
ريهام قدري

أعلنت شركة المياة والشرب  تأجيل أعمال الإصلاح الطارئة بخط المياه قطر 1200مم بمنطقة زهراء المعادي المغذى لرافع أبو عويقل.

اماكن انقطاع المياه 

ويترتب علي هذا الأمر انقطاع المياه او ضعفها عن مناطق (الحى السابع –    المنطقة الأولى– المنطقة السادسة – المنطقة الثامنة – الحى السادس – الحى الثامن –صقر قريش بمدينة نصر– مساكن شروق النادي الأهلي – إسكان 6000 بمنشأة ناصر – الطوب الرملي – القطامية – الحى العاشر – منطقة المستثمرين – زهراء مدينة نصر – عزبة الهجانة) وضعف المياه ببعض مناطق (المقطم – زهراء المعادي – حدائق المعادي).

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي  ضرورة تدبير احتياجات المنازل والمنشآت الحيوية من المياه مسبقًا، مع تخصيص الخط الساخن 125 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخدمة.

ومع الاستعداد لانقطاع المياه، تبحث الأسر عن أفضل الطرق للتعامل مع هذه الظروف، خاصة فيما يتعلق بتخزين مياه الشرب والحفاظ على النظافة الشخصية واحتياجات الأطفال وكبار السن.

احتياطات ضرورية قبل انقطاع المياه

1- تخزين كمية كافية من مياه الشرب

احرصي على توفير كمية مناسبة من مياه الشرب تكفي أفراد الأسرة طوال فترة الانقطاع، مع تخصيص جزء منها للشرب وتحضير الطعام، وعدم الاعتماد على تقدير مدة الانقطاع وحدها، فقد تستغرق عودة الخدمة وقتًا إضافيًا.

2- استخدام أوعية نظيفة ومحكمة الغلق

يجب تخزين المياه في عبوات مخصصة للأغذية، نظيفة ومحكمة الغلق، مع تجنب استخدام الأوعية التي سبق أن احتوت على مواد كيميائية أو منظفات، للحفاظ على سلامة المياه ومنع تلوثها.

3- تجهيز المياه اللازمة للطهي

احرصي على توفير المياه المستخدمة في غسل الخضراوات والفواكه وتحضير الوجبات، مع إمكانية إعداد بعض الوجبات مسبقًا لتقليل الحاجة إلى استخدام المياه خلال فترة الانقطاع.

4- توفير احتياجات الأطفال وكبار السن

تحتاج الأسر التي لديها أطفال صغار أو كبار سن إلى التخطيط المسبق لاحتياجاتهم من المياه، خاصة مياه الشرب وتحضير الطعام وتنظيف الأدوات المستخدمة في الرعاية اليومية.

5- تقليل استهلاك المياه في الأعمال المنزلية

يمكن تأجيل غسل الملابس وتنظيف الأرضيات والأعمال المنزلية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه إلى ما بعد عودة الخدمة، مع الاحتفاظ بالكمية المتاحة للاستخدامات الضرورية.

6- عدم الاعتماد على مياه غير آمنة

تجنبي استخدام مصادر مياه مجهولة أو غير مضمونة الصلاحية للشرب والطهي، وإذا تغير لون المياه أو رائحتها بعد عودة الخدمة، فلا تستخدميها للشرب قبل التأكد من سلامتها.

ماذا تفعلين عند عودة المياه؟

بعد عودة ضخ المياه، يُفضل التأكد من استقرار الخدمة، وترك المياه تجري لفترة قصيرة إذا كانت عكرة نتيجة أعمال الصيانة، مع عدم استخدامها للشرب أو الطهي حتى تصبح صافية ومناسبة للاستخدام.

كما ينصح بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا لمعرفة أي تحديثات بشأن موعد عودة الخدمة، ويمكن الاتصال بالخط الساخن 125 عند الحاجة إلى الاستفسار أو طلب المساعدة.

انقطاع المياة احتياطات قبل انقطاع المياة مناطق انقطاع المياة المياة

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