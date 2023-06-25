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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقارنة ستبهرك| من الأفضل ويستاهل الفلوس موبايلات أندرويد ولَّا iPhone! ؟

مقارنة ستبهرك..من
مقارنة ستبهرك..من الأفضل ويستاهل الفلوس موبايلات أندرويد ولا

كشف تقريرٌ جديدٌ من "GreenSmartphones" أن مستخدمي نظام Android يواجهون عددًا أقل من مشكلات الاستخدام مقارنةً بنظيرهم من مستخدمي نظام iOS، مما يشير إلى أن نظام Android قد يكون نظام التشغيل الأكثر بديهية.

وقام التقرير بتحليل بيانات محركات البحث، حيث يتم تتبع عدد مرات بحث مستخدمي كلا النظامين عن المساعدة في العمليات الأساسية مثل تسجيل الشاشة والتقاط صور للشاشة ومشاركة الموقع.

وأشارت النتائج إلى أن مستخدمي أجهزة آيفون في الولايات المتحدة كانوا يبحثون عن المساعدة في هذه الوظائف الأساسية حوالي 358,000 مرة في الشهر، أي بنسبة 58% أكثر من مستخدمي Android. ولاحظ الدراسة اختلافًا كبيرًا في البحث عن "كيفية مسح كل المحتويات والإعدادات"، حيث كان مستخدمو iOS يبحثون عنها ست مرات أكثر من مستخدمي Android.

وقد قارن الاستطلاع 12 عمليةً شائعة، وكان نظام Android أفضل أداءً في عشرة من هذه العمليات، حيث لم يحتاج المستخدمون إلى البحث عن تعليمات بنفس الكمية. وخسر نظام Android فقط في عمليتي التقاط صور للشاشة وفحص رمز QR، حيث بدا iOS أكثر بديهية للمستخدمين.

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وبمتوسط 226,000 بحثًا شهريًا قام به مستخدمو Android للمساعدة في المهام الأساسية مقارنةً بـ 358,000 بحثًا قام به مستخدمو iOS، فإن الفارق بلغ 58.41%. ويرجع ذلك على الرغم من تقريبًا تساوي حجم قاعدة المستخدمين لكل من النظامين في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الجدل الطويل بين التفوق بين نظامي Android و iOS مستمر، حيث تتحدث بعض الحجج عن مرونة وتخصيص Android مقابل سرعة وأمان iOS على المدى الطويل، فإن هذه الدراسة تشير إلى أن نظام Android قد يكون أسهل للمستخدم العادي في العمل به.

وتم البحث عن هذه الدراسة عن طريق تحليل حجم البحث في محرك البحث جوجل في الولايات المتحدة خلال الـ 12 شهرًا السابقة واستخدام نفس تنسيق الكلمات الرئيسية للنظامين.

Android iOS آيفون الولايات المتحدة جوجل

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