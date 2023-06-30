عودة التيار الكهربائي بالكامل في مدينة دهب بعد إصلاح الأعطال

تمكنت فرق الإصلاح بشركة القناة وسيناء للكهرباء من إصلاح الأعطال والكابلات المقطوعة والتي كانت علي مسافة 7 أمتار حفر التي قطعت بسبب بعض الحفارات العاملة بأحد المشروعات، بعد جهود استمرت أكثر من 10 ساعات عمل متواصل لإصلاح الأعطال .



وكانت تعرضت بعض مناطق بمدينة دهب لانقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ بعد اعطال في أحد المحولات الرئيسية الموزعة للكهرباء وذلك بعد ارتفاع الاحمال بشكل كبير في الفنادق والمنتجعات السياحية نتيجة اقبال السياحة الداخلية لقضاء عطلة عيد الأضحى بدهب .

وقال مصادر بشركة توزيع الكهرباء إن هناك فرق اصلاح من شركة القناة وسيناء لنقل الكهرباء لإصلاح الأعطال بسرعة .

مشيرا إلي أنه تم التوصل للعطل الثاني وسوف يتم إصلاحه خلال ساعة .

وناشد مسئولو الكهرباء ترشيد الاستهلاك وتخفيف الاحمال في مدينة دهب التي تشدد استهلاك غير مسبوق في الكهرباء وارتفاع الاحمال .

وكان شكي بعض المواطنين و نزلاء الفنادق من الانقطاع المتكرر للكهرباء بعدد من مناطق دهب .

وكانت تعرضت بعض القطاعات بمدينة دهب بجنوب سيناء لانقطاع التيار الكهربائي، نتيجة لعطل في مغذيات التيار الكهربائي.

قال اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، إن المدينة تضم 4 مغذيات للتيار الكهربائي، ويجري تحميل طاقة المدينة من الكهرباء عليهم، ونظرًا لحدوث عطل مفاجئ لأحد هذه المغذيات، أدى إلى عدم استقرار التيار الكهربائي في بعض القطاعات بالمدينة، لذا جرى تحميل كهرباء المدينة بالكامل على 3 مغذيات.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جارى تحديد العطل لإصلاح المغذى، ولكن عدم قيام الفنادق والمنتجعات بتقليل الأحمال لحين إصلاح هذا العطل تسبب في إحداث عطل في موزع اخر، مما تسبب في انقطاع الكهرباء في قطاعات أخرى.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من إصلاح العطل بأحد المغذيات، وجارى التكشيف عن العطل بالمغذي الثاني، وسيتم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة بعد الانتهاء من إصلاح هذا العطل، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يجري تزويد المدينة بمغذيين جديدين خلال العام المالي المقبل طبقًا للمخطط الذى الاستراتيجي المقرر تنفيذه بداية من الشهر المقبل.

وأهاب رئيس المدينة، المواطنين وأصحاب الفنادق بتخفيف الأحمال لحين إصلاح العطل، تجنبًا لانقطاع التيار الكهرباء في القطاعات الأخرى بالمدينة، وحفاظًا على الأجهزة الكهربائية.



عملية إصلاح الاعطال

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