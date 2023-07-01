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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية وجمعية رسالة يوزعون الهدايا على مرضى صدر المنصورة

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

قام  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بزيارة مستشفى صدر المنصورة لمتابعة سير العمل و الخدمات الصحية المقدمة اثناء فتره عيد الأضحى المبارك.

كان فى استقبال وكيل الوزارة يرافقه الدكتور محمد سعد إدارة المتابعة بالمديرية ووفد من جمعية رسالة الخيرية ، الدكتور محمد السعيد مدير مستشفى صدر المنصورة

وشهدت الزيارة تقديم التهنئة وتوزيع الهدايا على مرضى المستشفى احتفالا معهم بعيد الأضحى المبارك وذلك لرفع الروح المعنوية ونشر روح التفاؤل بين المرضى وتأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة .

وفى ختام الزيارة توجه وكيل الوزارة بالشكر لمدير عام المستشفى وجميع طاقم العمل على ما يبذلوه من جهد لرفع مستوى الخدمة المقدمة داخل المستشفى.

 

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عيد الأضحى المبارك لمشاركة المجتمعية مستشفى صدر المنصورة وكيل صحة الدقهلية وزير الصحة والسكان منظمات المجتمع المدني

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