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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

مدير مدرسة بالمنيا
مدير مدرسة بالمنيا

تداول رواد التواصل الاجتماعي قصة لمدير مدرسة بمحافظة المنيا بعد إعلان خبر وفاته حيث ردّد البعض أن مدير المدرسة توفى إثر أزمة قلبية أثناء عمله الإضافي كعامل بناء لزيادة دخله.

قصة مدير المدرسة عامل البناء 

هزّت قصة وفاة مدير المدرسة اثناء اضطراره لممارسة مهام “عامل بناء” لضيق الحال جميع صفحات وجروبات السوشيال ميديا ، حيث تسببت هذه القصة في غضب عارم بين المصريين الذين اعتبروا هذه الواقعة معبرة عن الظلم الذي يعيشه مربو الأجيال في مصر .

وبالبحث والتقصي، تمكن موقع صدى البلد من الوصول إلى عدم صحة  كل الكلام المتداول عن قصة وفاة مدير المدرسة 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

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