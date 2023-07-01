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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصابته ضربة شمس أثناء رمي الجمرات.. وفاة تاجر حبوب مصري في السعودية

الحاج محمد داود أثناء
الحاج محمد داود أثناء أداءه الحج

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر فيشا بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة الحاج محمد داود صاحب الـ59 عاما وتاجر الحبوب المعروف بين أهالي القرية وذلك أثناء تواجده لأداء فريضة الحج في الأراضي المقدسة.

ويقول عبد العزيز محمد، نجل المتوفى، إن والده سافر الجمعة الماضية منذ 10 أيام لأداء فريضة الحج وكان ينتظر التأشيرة كثيرا حتي نالها وسافر إلى السعودية، موضحا أنه كان دائما يرسل لهم الدعوات والفيديوهات أثناء تواجده في الأراضي المقدسة.

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وأضاف أنهم فوجئوا بإغلاق هاتفه في أول أيام عيد الفطر حتي توصلوا إلي أنه توفي أثناء رمي الجمرات حيث أصابته ضربة شمس بسبب الحرارة الشديدة في السعودية.

وأشار نجله الي أن والده دفن في الأراضي المقدسة كما تمني حيث كان يشعر باقتراب أجله واوصاهم قبل سفره بأن تكون قلوبهم علي بعض الأشقاء الأربعة وكذلك اوصاهم بالصلاة وعدم تركها.

وأوضح أن والده كان حافظا لكتاب الله سمعيا وكان يؤوم المصلين ودائم المواظبة علي صلاة الفجر يوميا لا يتركها في المسجد وكان يتمني الحج وفرح كثيرا بعد علمه باختياره للحج.

الحاج محمد داود 
الحاج محمد داود أثناء أداءه الحج 
الحاج محمد داود 
أداء فريضة الحج الأراضي المقدسة المنوفية فريضة الحج محافظة المنوفية مركز منوف

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