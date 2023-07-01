صحة المنوفية: إنقاذ حياة مريض في عملية تجرى لأول مرة بمستشفى شبين الكوم

تمكن الأطباء العاملين بمستشفي شبين الكوم للمخ والأعصاب بشبين الكوم في محافظة المنوفية من إنقاذ حياة مريض في عملية تجري لأول مرة بالمستشفى.



جاء ذلك بإشراف الدكتور مصطفي أبو حليمة مدير مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم ، وقام بإجراء العملية الدكتور كمال جورج ، حيث تم إنقاذ حياة مريض يعاني من تسمم بالدم نتيجة وجود غرغرينا بالقدم اليمني ، وهي العملية التي تجري لأول مرة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية.

وكان قد حضر إلى إستقبال المستشفي وتبين بعد أخذ بياناته أنه يبلغ من العمر ٨٢ عاماً ويعاني من انسداد كلي بشرايين الطرف السفلي الأيمن مع وجود غرغرينا بالقدم اليمني ، وتم علي الفور اجراء عملية قسطرة توسيع الشرايين الطرفية للطرف السفلي الأيمن بأستخدام البالونات، مما أنقذ المريض من إنتشار الغرغرينا بالقدم .