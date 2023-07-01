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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 4500 لتر مواد بترولية وتحرير 148 محضرا تموينىا

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة خلال أجازة عيد الأضحى  بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين وحمايتهم من جشع التجار ، حيث تم اليوم السبت رابع أيام العيد تحرير  (148) محضر تموينى  تنوع ما بين (79) مخالفات مخابز و (69) مخالفات أسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.


وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محطة خدمة وتموين السيارات بناحية كفر داود بالسادات لقيامه بالتلاعب وعدم انتظام القيد في دفاتر السجلات لإعادة بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح ، وتم ضبط كمية قدرها 2525 لتر سولار و1890لتر بنزين 80، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة المواد الغذائية والسجائر بناحية كفر داود بالسادات لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمى ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأكد على استمرار التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التموينية لمراقبة حركة الأسواق ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أجازة عيد الأضحى المبارك التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية السوق السوداء رابع أيام العيد محافظ المنوفية مديرية التموين

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