ثورة 30 يونيو.. حياة كريمة تغير ملامح قرى المنوفية بـ1606 مشروعات خدمية

تعد ثورة 30 يونيو هي نقطة التحول التي غيرت حياة المصريين وبعد 10 أعوام أصبحت الثورة تجني ثمارها في قري ومراكز محافظات الجمهورية وذلك عبر مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث تنمية شاملة بمختلف محافظات الجمهورية من أجل النهوض بحياة وبناء الإنسان المصري ، وأطلقت الدولة المصرية المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا بالريف والمناطق العشوائية وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها فضلاً عن الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية.

ففي محافظة المنوفية غيرت حياة كريمة من ملامح القري في مركزين هما اشمون والشهداء حيث بلغ عدد مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء 1606 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 79% ، شملت 1078 مشروع بأشمون بنسبة تنفيذ 76% و528 مشروع بالشهداء بنسبة تنفيذ 81% بإجمالي 81 قرية بجملة استثمارات تخطت 17 مليار جنيه.

وقال اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بأنه قد بلغ عدد مشروعات التنمية المحلية " مجمعات خدمية وزراعية " 40 مشروع بنسبة إنجاز 100%، وعدد مشروعات تبطين الترع والمجاري المائية 83 مشروعاً بنسبة تنفيذ 79 %، 19 مشروع كباري الري بنسبة تنفيذ 99 %، و64 مشروع للشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 97% .

وفي قطاع الصحة بلغ عدد المشروعات 62 مشروع بنسبة 89 %، وفي الصرف الصحي 121 مشروع بنسبة 84% ، كما يتم تنفيذ 189 مشروع بقطاع مياه الشرب بنسبة 92 %، و137 مشروع لقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 99%، وعدد81 مشروع اتصالات بنسبة تنفيذ 71%، وكذلك تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بعدد81 مشروع بنسبة 76 % ، و82 مشروع بقطاع الكهرباء ، والانتهاء من تطوير مدخل قرية شما بأشمون بنسبة تنفيذ 100 %.

وفى قطاع الطرق بلغ عدد المشروعات (95) مشروع ، و(8) مشروعات عمارات سكنية (37) عمارة بنسبة تنفيذ (100)% ، وكذا إنشاء (21) مشروع أسواق حضارية بنسبة تنفيذ (78)% ، وتنفيذ (11) موقف نموذجي بنسبة تنفيذ (88)% ، وتنفيذ (10) مشروع نقاط إطفاء بنسبة (78) % ، و(16) مشروع للتضامن الاجتماعي بنسبة (88)%، و(14) مشروع نقطة إسعاف بنسبة(100)%، وعدد (18) مشروع للمكتبات بنسبة 100% ، و(36) مشروع لقطاع البريد 100% ، (15) نقطة شرطة بنسبة 95% ، و(112) أبراج محمول بنسبة 72% ، و(16) مشروع لمحطات السكة الحديد بنسبة 69%.

وفى ذات السياق ، أكد المحافظ على أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومي إجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف محافظ المنوفية انه جارى العمل على قدم وساق للتجهيز في أعمال المرحلة الثانية للمبادرة من خلال الاعداد الجيد والمعاينات الميدانية لقطع الأراضي ، وتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية القصوى بمختلف القطاعات لخدمة أهالي محافظة المنوفي

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