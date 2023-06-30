عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. إزالات تتعديات علي الأراضي الزراعية بقويسنا والشهداء وحملات لضبط المخالفين

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار المتابعة اليومية وبذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد خلال أجازة عيد الأضحي المبارك والتصدي لأي محاولة بناء جديدة وبدون ترخيص وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية .


ووفقاً لتقرير مديرية الزراعة ، تم اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى تنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة 416 م بإجمالي 2 قيراط و 10 أسهم بمركزي قويسنا والشهداء ، وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، فإننا مستمرون في رصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، فضلاً عن القيام بتحرير محاضر التبوير والإلتزام بتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن .

استمرار حملة 100 يوم صحة في المنوفية خلال إجازة عيد الأضحى

محافظ المنوفية: جهود مكثفة لرفع تجمعات القمامة والإشغالات خلال إجازة عيد الأضحى


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن وبالتعاون الكامل مع مديرية الزراعة والجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى جديدة والتعامل الفوري معها ،  مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة   .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أجازة عيد الأضحى المبارك ازالات فورية إزالة التعديات التعدي على الاراضي الزراعية املاك الدولة ثالث أيام عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

ترشيحاتنا

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

يواجهان عقوبة السجن.. الاتحاد الكرواتي يعلق على اتهام مودريتش ولوفرين بشهادة زور

أقر الوصاية على عرش فاروق.. محطات في حياة محمد توفيق رئيس وزراء مصر

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

انفوجراف.. إقليم الاسكندرية يتحكم في 60% من تجارة مصر

الزمالك اليوم.. عودة إمام عاشور.. أوسوريو يطلب صفقتين قبل البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في منتصف الليل.. تمساح يتسلل إلى منزل عائلة أمريكية| صور

سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة.. رقم خرافي

رموز القوة الناعمة يتقدمون صفوف ثورة 30 يونيو.. صور

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

فيديو

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ