استمرار حملة 100 يوم صحة في المنوفية خلال إجازة عيد الأضحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فاعليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تحت شعار " معاك من أول يوم " خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمات الصحية الرئاسية بالمجان بمختلف التخصصات الطبية المتنوعة للمواطنين ، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوعية الصحية بأسباب إنتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.



وأكد محافظ المنوفية أن الحملة تستهدف تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية من خلال الإنتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة أعمال المبادرات الرئاسية المتنوعة ، فضلاً عن تكثيف تفعيل الخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى في مجال الصحة الإنجابية ، مشيراً إلى إستمرار فعاليات الحملة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمتابعة المستمرة مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الحملة لتحقيق المستهدف والحفاظ على صدارة المحافظة في الحصول على أعلى تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية.



وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع أبناء وأهالي شعب المحافظة بالتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة للإستفادة بكافة خدماتها المتميزة والتى تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن مبادرة 100 يوم صحة تم تدشينها يوم الأحد الماضى بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار " معاك من أول يوم " وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم ، وتضم كافة المبادرات الرئاسية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، ويتم تنفيذها بمحافظة المنوفية من 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، و 238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية.